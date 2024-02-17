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На дне Марианской впадины нашли пивную бутылку

Фото: Unsplash

Даже самые труднодоступные уголки Земли оказались под угрозой загрязнения.

В самом глубоком месте Тихого океана, Челленджер-Дипе в Марианской впадине (глубина — 10 900 метров) нашли пивную бутылку с сохранившейся этикеткой. Находку сделали океанологи из исследовательского института Scripps Institution of Oceanography, которые погрузились на дно Марианской впадины в специальном аппарате. Ученые выразили обеспокоенность из-за того, что сегодня даже самые труднодоступные уголки Земли оказываются под угрозой загрязнения.

Выходом из ситуации могло бы стать изменение отношения населения планеты к водным ресурсам, включая океаны. Между тем теперь океанологи намерены выяснить, как именно пивная бутылка попала на дно Марианской впадины. Но сам факт, что мусор оказался в этом месте, указывает на необходимость создания более эффективных методик для очистки океанов и предотвращения попадания отходов в него.

Ранее ученые сбросили автономную плавучую камеру в океанический желоб Идзу-Огасавара недалеко от Японии и засняли рыбу, которая, по их оценкам, обитает на максимальной глубине, где вообще может выжить любая рыба, или «очень близко к ней».

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