На дне океана обнаружили странный подводный вулкан, похожий на кекс

Миссия Saildrone Surveyor обнаружила неизвестное образование высотой 975 метров – это случилось во время картирования морского дна у побережья Калифорнии.

Эксперты говорят, что странная форма образования может быть результатом интенсивной и быстрой вулканической активности или скопления морского мусора на потухшем вулкане. По словам исследователей, странная подводная гора, возвышающаяся над морским дном, словно кекс, была обнаружена у побережья Калифорнии беспилотным парусным судном, наносящим на карту северную часть Тихого океана.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), чуть меньше требуемого размера для подводной горы (не менее 1000 метров). Тем не менее, океанографы назвали это образование таковым, потому что, как и другие подводные горы, эта подводная гора представляет собой образование с крутыми склонами, возвышающимися над морским дном.

Подводные горы, образованные вулканической активностью, иногда прорывают поверхность океана и дают начало островам, таким как Гавайи. Но этот полностью затоплен, а кратер на вершине находится на глубине 366 метров. Если не считать кратера, эта странная подводная гора совсем не похожа на вулкан.

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«Обычно подводные горы имеют наклонные склоны, такие как у Фудзи. Но что интересно в этом вулкане, так это то, что он действительно крутой. Он поднимается со дна морского дна в форме башни», – Аврора Элмор, руководитель программы Совместного института океанических исследований NOAA.

Saildrone Surveyor обнаружил гору причудливой формы в 322 км от побережья северной Калифорнии. По словам Элмора, она находится за пределами области, где подводные горы обычно находятся у побережья, а это означает, что открытие «расширяет диапазон» подводных гор.

По словам Элмора, форма кекса может быть результатом интенсивной и быстрой вулканической активности или скопления морского детрита – «тысячелетнего рыбьего экскремента», – который сделал склоны более крутыми. Хотя этот тип образования существует в других местах на дне океана, редко можно найти образование достаточно большое, чтобы его можно было квалифицировать как подводную гору.

По словам исследователей, подводные горы являются важными местами обитания морской жизни, потому что они обеспечивают твердые каменистые поверхности, к которым существа могут прикрепляться. Их трудно найти в глубоком море, которое в основном покрыто рыхлыми илистыми отложениями.

Будет ли образование в форме кекса официально считаться подводной горой, вероятно, будет решать комитет, который дает названия подводным объектам, который работает в рамках Международной гидрографической организации и Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.