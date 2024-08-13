На дне океана пробурили самую глубокую скважину: что оттуда достали?

Учёные пробурили рекордно глубокую скважину на дне Атлантического океана и добыли из мантии Земли удивительный образец породы длиной 1268 метров.

Уникальный, похожий на зелёный мрамор образец, был добыт в Атлантическом океане, где мантия планеты прорывается через морское дно. Он ещё и длиной больше километра – 1268 метров! Это рекордно длинный керн мантии Земли. Мы подробно писали о нём в прошлом году, а теперь учёные рассказывают об анализе результата своих трудов в Nature.

Мантия – часть геосферы Земли – находится между земной корой и обжигающим ядром планеты и пролегает в диапазоне от 30 до 2900 километров от земной поверхности. Она составляет около 80% объема нашей планеты.

Океаническая кора, которая располагается под морями Земли, намного тоньше и моложе континентальной коры. В основном она состоит из вулканической породы, называемой базальтом. Этот материал образуется, когда магма выталкивается через подводные трещины (так называемые срединно-океанические хребты (СОХи)), образованные тектоникой плит. Обычно на морское дно из-под коры извергается только магма, возникающая в результате частичного плавления в мантии, но кое-где туда попадают и породы самой мантии.

Процесс взаимодействия мантии с морской водой называется серпентинизацией. Именно в результате этого процесса происходит изменение структуры пород, придающее им вид мрамора, и высвобождение различных веществ, включая водород – его-то и искала экспедиция, надеясь обнаружить на глубине новые формы жизни.

Исследователи изучают керны пород, извлеченные во время экспедиции по бурению в океане. В основном это перидотит – крупная магматическая порода, заполненная оливином и пироксеном, которая является наиболее распространенным типом породы в верхней мантии. Фото: Erick Bravo, IODP JRSO / Nature

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В мае прошлого года экспедиция, оснащенная краном для подводного бурения, посетила крупный подводный Массив Атлантида к западу от срединно-океанического хребта Атлантики, где учёные и заметили вышеназванный процесс. Они собирались пробурить всего 200 метров – самая большая глубина, на которую когда-либо удавалось пробраться людям в мантийной породе. Но бурение пошло так легко и быстро, что команда решила просто продолжать. Как результат — удивительный мраморообразный кусок мантийной породы, испещренный следами стремящейся отделиться магмы и примесью других пород. Для учёных это стало сигналом, что граница между мантией и корой не такая чёткая, как ранее предполагали сейсмографы.

По словам петролога из Японского агентства по науке и технологиям Нацуэ Абэ, учёные совсем по-другому представляли себе, как будет выглядеть этот вид пород, и результаты превзошли все ожидания.

Экспедиция по бурению пород на дне Атлантического океана была выполнена в рамках десятилетней Международной программы по исследованию океана (IODP), которая сейчас подходит к концу.