На дне Средиземного моря нашли дорогу. Кто её проложил?

Исследователи считают, что она принадлежит к затерянной хварской культуре.

Археологи обнаружили остатки дороги, которая пряталась под слоями морской грязи у южного побережья Хорватии. Ей примерно семь тысяч лет! Эта захватывающая находка, сделанная на затонувшем неолитическом городище Солине, возможно, когда-то связывала древнее поселение хварской культуры с ныне изолированным островом Корчула.

Древнее городище Солине, когда-то бывшее островом, обнаружил в 2021 году археолог Мате Парика из Задарского университета в Хорватии, когда он анализировал спутниковые снимки акватории вокруг Корчулы. Обнаружив что-то, что, по его мнению, могло быть рукотворными постройками на дне океана, Парика и его коллега погрузились под воду.

На глубине от четырех до пяти метров в Адриатическом море они обнаружили каменные стены, которые, возможно, когда-то были частью древнего поселения.

«К счастью, этот район, в отличие от большей части Средиземного моря, защищен от больших волн, поскольку многие острова защищают побережье. Это, безусловно, помогло сохранить это место от естественного разрушения», – Мате Парика.

Недавно открытая доисторическая дорога была защищена от мощных волн на протяжении тысячелетий, в том числе благодаря этим островам. Дорога шириной около четырех метров была построена из тщательно сложенных каменных плит. Сегодня она покрыта толстым слоем грязи.

Исследователи считают, что представители хварской культуры эпохи неолита, которые когда-то населяли восточную Адриатику, построили ныне затопленное поселение Солине и древний проход, соединявший острова.

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С помощью радиоуглеродного анализа сохранившейся древесины было установлено, что поселение датируется примерно 4900 годами до нашей эры.

Это не единственный секрет, который хранит Корчула. Та же исследовательская группа обнаружила еще одно подводное поселение на противоположной стороне острова, которое поразительно похоже на Солине и содержит некоторые интригующие артефакты каменного века.

«На этом месте были найдены артефакты эпохи неолита, такие как лезвия, каменные топоры и фрагменты жертвоприношений», – пишут исследователи.

Побережье части острова Корчула в Хорватии Фото: University of Zadar

Находки в новом поселении, как и в Солине и соединяющей его дороге, похоже, связаны с хварской культурой. Около 12 000 лет назад эпоха неолита, также известная как новый каменный век, возникла в некоторых частях мира. Тогда мы постепенно перешли от образа жизни охотников-собирателей к земледелию и приручению животных. Это привело к более оседлому образу жизни и появлению поселений у общин.

Свой вклад в наши знания о людях эпохи неолита вносят многочисленные археологические находки – останки скелетов, артефакты, компьютерное моделирование генетических паттернов и многие другие источники – даже хорватский сыр возрастом 7200 лет.

Но островные поселения эпохи неолита встречаются не так часто. Так что это захватывающие открытия для археологов, которые показывают, как наши предки могли приспосабливаться к различным местам и строить дороги между ними.