На дне Средиземного моря обнаружены обломки самого древнего кораблекрушения

Обломки корабля с ценным грузом покоились на дне моря больше 3 000 лет. Археологи говорят, что это меняет историю.

Сотни амфор и кувшинов были обнаружены среди обломков древнего корабля времён бронзового века – он затонул как раз в то время, когда морская торговля как раз набирала обороты.

Всё что осталось от некогда величественного торгового судна было найдено международной компанией по добыче ископаемых Energean в 90 километрах от побережья северного Израиля ещё в прошлом году. A на этой неделе власти страны объявили находку «открытием мирового уровня, меняющим историю».

Всё дело в том, что этот корабль может оказаться самым древним грузовым судном, которое удавалось отыскать археологам в открытом море за всю историю. По словам властей, обломки датируются примерно XIV или XIII веком до нашей эры.

«Корабль, судя по всему, затонул в результате кризиса, либо из-за шторма, либо из-за пиратского нападения – привычная ситуация для позднего бронзового века», – рассказал Якоб Шарвит, глава морского подразделения Управления Древностей Израиля.

Специалист пояснил, что находка является поистине уникальной ещё и по другой причине: её расположение в далёких морских водах говорит о том, что мореплаватели того времени ориентировались в своих путешествиях не на побережье, а скорее всего, на положение звёзд и солнца.

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Исследование покоящихся на дне моря обломков тысячелетнего корабля Фото: Israel Antiquities Authority

Команда Energean наткнулась на старинные затонувшие кувшины случайно – во время обследования морского дна.

«Когда мы отправили им (Управлению по древностям) изображения, это оказалось сенсационным открытием, намного превосходящим то, что мы могли себе представить», – рассказал руководитель отдела по охране окружающей среды компании Карнит Бахартан.

Некоторые из обнаруженных артефактов, которые использовались для перевозки вина или оливкового масла, уже были извлечены со дна и скоро будут предоставлены на обозрение публике.