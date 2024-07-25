На дне Тихого океана нашли таинственный «темный кислород»

Долгое время считалось, что в океане выработка кислорода происходит только в верхних слоях благодаря работе фотосинтезирующих организмов, таких как водоросли или некоторые бактерии.

На дне Тихого океана учёные из Шотландской ассоциации морских наук (SAMS) наткнулись на странную аномалию – повышение содержания кислорода в воде на глубине 4000 метров. Обычно в таких глубоководных районах, куда не проникает свет, фиксируют только потребление кислорода, но уж точно никак не наблюдают его рост.

Учёные стали исследовать твёрдые минеральные образования на дне – россыпь чёрных округлых камней, которые, как оказалось, и создают химическую реакцию, порождающую выброс кислорода. Эти отложения содержат редкоземельные металлы, замешанные в полиметаллические смеси — кобальт, марганец и никель.

Фото: Franz Geiger / Northwestern University

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По словам учёных, этих минеральные образования ведут себя, словно природная «геобатарея»: достигая необходимых 1,5 В, они вызывают спонтанную реакцию электролиза, расщепляя молекулы воды на водород и кислород. Скорее всего, именно эти образования и производят «темный кислород» в океане.

Открытие производства кислорода без участия фотосинтеза может заставить мир по-новому взглянуть на происхождение аэробных организмов, нуждающихся в кислороде для синтеза энергии (а также, в целом, на эволюцию сложной жизни на планете).