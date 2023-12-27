На дне туалета в Германии нашли средневековую табличку с проклятием, призывающим сатану

Свернутый кусок свинца, найденный в Германии, на самом деле оказался «табличкой с проклятиями» XV века.

Археологи в Германии обнаружили свернутый кусок свинца, который, по их мнению, является средневековой «табличкой с проклятиями», призывающей Вельзевула, или Сатану. Сначала исследователи сочли «неприметный кусок металла» обычным металлоломом – его обнаружили на дне уборной на строительной площадке в Ростоке.

Но стоило развернуть лист металла, как археологи поняли, что ошибались – перед ними был артефакт XV века. Табличка содержит загадочное послание, выгравированное мелкими готическими буквами, и его едва можно разглядеть невооруженным глазом.

Текст послания звучит примерно так: «Сатанас талеке белзебук хинрик берит». Исследователи расшифровали текст и решили, что он является проклятием, направленным на женщину по имени Талеке и мужчину по имени Хинрик (Генрих). По мнению специалистов, проклятие должно было призвать Вельзевула (одно из имен Сатаны) и Берит (демонического духа).

Вряд ли нам доведется узнать, кем были проклятые люди, но археологи все равно задаются вопросом, зачем им подбросили эту табличку.

«Кто-то хотел разорвать отношения Талеке и Генриха? Было ли это из-за отвергнутой любви и ревности, или кого-то хотели убрать с дороги?», – строят догадки археологи в своем исследовании.

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Ученые заявили, что находка уникальна. Подобные «таблички с проклятиями» известны с древних времен в греческих и римских регионах, с 800 г. до н. э. по 600 г. н. э.

Например, на территории современного Израиля была найдена свинцовая табличка возрастом 1500 лет с надписью на греческом языке. Она призывала демонов причинить вред сопернику танцора. А таблички возрастом 2400 лет, найденные в Греции, просят богов подземного мира нацелиться на нескольких владельцев таверн.

Исследователи не удивились, что артефакт был обнаружен на дне уборной – таблички с проклятиями всегда прятали туда, где их было трудно или невозможно найти.