На древнеегипетском кладбище нашли редкие папирусы из «Книги мертвых»

Возраст кладбища оценивается в 3500 лет.

Археологи в Египте обнаружили 3500-летнее кладбище, на котором хранится папирусы со строками «Книги мертвых». Кладбище в Туна аль-Гебель в центральном Египте относится ко времени Нового царства (около 1550–1070 гг. до н.э.). Помимо папирусов, учёные обнаружили там мумии, саркофаги, амулеты и многочисленные фигурки «шабти», которые предназначались для служения умершим в загробной жизни.

«Книга мертвых», найденная на кладбище, представляет собой папирус длиной 13-15 метров. Археологи министерства ведут раскопки на этом месте с 2017 года, но только недавно обнаружили это место и начали работы по его изучению.

«Книга мертвых» – это обобщающее название для множества текстов, которые служили древним египтянам для разных целей, в том числе помогали мертвым ориентироваться в подземном мире. Копии отрывков из «Книги мертвых» иногда хоронили вместе с умершими.

Археологи пока предоставили мало информации о недавно найденном экземпляре «Книги мертвых». Неясно, какие именно тексты он содержит и с кем он был похоронен. Никаких фотографий папируса «Книги мертвых» опубликовано не было.

Тем не менее ученые заявили, что находка может иметь важное значение. Копию «Книги мертвых» в могиле, где она была изначально похоронена, можно найти крайне редко, отмечает Фой Скалф, египтолог и руководитель исследовательского архива Чикагского университета. «Без фотографий трудно сказать больше, и нужно ждать официальной публикации, чтобы объективно оценить находку», добавил он.

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В этих недавно найденных канопах хранились органы умерших Фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities

Согласно заявлению археологов, на новооткрытом кладбище были обнаружены также несколько гробов и мумий, в том числе дочери Джехути, первосвященника бога Амона, жившего более 3500 лет назад. Другой гроб, судя по всему, принадлежит женщине, которая была певицей в храме Амона, божества, связанного с солнцем и древним городом Фивы (современный Луксор).

На кладбище также было много каноп, в которых могли храниться органы умерших, говорится в заявлении археологов. Также были найдены остатки каменных саркофагов, в которых находились деревянные гробы с покойниками. Раскопки и анализ останков продолжаются.