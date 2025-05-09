На древних египетских гробницах обнаружили изображения Млечного Пути

Наша галактика могла быть тесно связана с образом древнеегипетской богини.

Небесную богиню Древнего Египта Нут часто изображают в виде изогнутой арки с телом, усыпанным звездами. Наши предки верили, что эта поза указывала на её связь с небосводом и покровительство над землянами. Богиня часто изображалась вместе со своим братом богом земли Гебом, словно лежащим под ней. А вот недавнее исследование предполагает, что изображения богини также могли содержать намеки на фрагменты нашей галактики.

Астроном Ор Граур проанализировал 125 детальных изображений богини Нут на гробах и стенах гробниц, возраст которых достигал 5000 лет. На одном из гробов, принадлежащих певчей Неситауджатахет, исследователь наткнулся на нечто удивительное.

Нут была изображена в лежачей позе, её тело было покрыто звездами, а по спине проходила «толстая, волнистая черная кривая линия». По словам Граура, эта линия «делит пополам усеянное звездами тело Нут и напоминает Большой Разлом, раскалывающий надвое Млечный Путь».

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Большой Разлом или Провал – это темное пылевое облако вблизи Солнечной системы. Из-за этого феномена при наблюдении с Земли кажется, что центральная область нашей Галактики остается скрыта от глаз.

«Я думаю, что волнообразная кривая представляет Млечный Путь и может быть изображением Великого разлома – темной полосы пыли, которая прорезает яркую полосу рассеянного света Млечного Пути», — предположил астроном.

Граур отметил, что его находка не говорит о том, что сама богиня являлась репрезентацией Млечного Пути. Напротив, она словно содержала в себе весь небосвод, вместе со звездами, Солнцем и нашей галактикой со всеми её особенностями.

Он обнаружил похожие волнообразные зигзаги на изображениях Нут в четырех гробницах Долины царей (например, на потолке захоронения Рамсеса VI). Другие исследователи из сферы египтологии отметили в разговоре с Live Science, что они согласны с выводами Граура и той связью, которую он распознал между древнеегипетской богиней и важными астрономическими явлениями, которые замечали на небе наши предки.