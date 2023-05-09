На этом кулоне спустя 20 000 лет сохранилась ДНК женщины

Настоящий прорыв для ученых.

Эволюционные антропологи из Института Макса Планка в Германии нашли способ безопасно исследовать древние артефакты на наличие ДНК окружающей среды, не разрушая их. Его опробовали на кулоне из оленьего зуба, найденном в знаменитой Денисовой пещере в России в 2019 году. Судя по всему, его носила женщина.

Кроме фрагментов хромосом, никаких следов самой женщины на кулоне обнаружено не было. Но гены, которые остались на кулоне благодаря ее поту и клеткам кожи, навели ученых на мысль, что она принадлежала к древней группе североевразийских людей времен палеолита.

Невероятное открытие позволяет предположить, что другие доисторические артефакты, сделанные из зубов и костей, могут внезапно оказаться полезными источниками древнего генетического материала. Они могли бы раскрыть информацию о том, как наши предки когда-то носили подобные предметы в глубоком прошлом.

«Наша работа дает новое определение тому, как культурные и генетические записи могут быть связаны в доисторической археологии», – пишут исследователи.

Практически каждое живое существо оставляет в своем окружении слабые следы ДНК. В последние годы ученые научились на удивление хорошо находить эти следы как в почве, так и в воздухе. Имея лишь слабые отголоски генетического материала, эксперты теперь могут обнаруживать факты, которые в противном случае было бы практически невозможно отследить с помощью традиционных методов.

Они даже могут отследить признаки видов, которые давно переселились с определенного места или вообще исчезли. В декабре 2022 года международная группа ученых успешно использовала анализ эДНК для расшифровки древнейшего генетического материала.

В новом исследовании ученые использовали специальную смесь химических веществ для проникновения в пористый артефакт, который помог извлечь фрагменты ДНК, скрытые внутри.

Реклама

«Можно сказать, что мы создали "стиральную машину" для древних артефактов в нашей чистой лаборатории. Промывая артефакты при температуре до 90°C, мы можем извлекать ДНК из промывных вод, сохраняя при этом артефакты неповрежденными», – Елена Эссель, соавтор исследования.

После нескольких лет испытаний этот метод «стиральной машины» был использован на кулоне из оленьего зуба, найденном в пещере на территории современной Сибири.

«Количество человеческой ДНК, которое мы извлекли из кулона, было экстраординарным, почти как если бы мы взяли образец самого человеческого зуба», – говорит Эссель.

Количество Х-хромосом в ДНК позволяет предположить, что владельцем кулона была женщина. Сопоставленные с записями современных людей, последовательности были наиболее похожи на две популяции, жившие на востоке Сибири примерно 17 000 и 24 000 лет назад. По сравнению с современным населением генетический материал больше всего соответствовал коренным американцам.

«Судебно-медицинские эксперты не удивятся тому, что человеческая ДНК может быть выделена из объекта, который много раз использовали, но удивительно, что это все еще возможно спустя 20 000 лет», – говорит соавтор исследования Матиас Мейер.