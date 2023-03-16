На Эвересте сохраняются микробы, которыми кашляют и чихают альпинисты

Они странным образом выживают, находясь в спящем состоянии.

Гора Эверест, расположенная в Гималаях, достигает высоты 8 849 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка планеты. Условия на Эвересте являются одними из самых экстремальных на Земле. Южное седло, где каждый год разбивают лагерь сотни альпинистов, готовясь достичь высочайшей точки мира, находится на высоте около 2400 метров над уровнем моря.

Новое исследование раскрывает, как именно отважные туристы влияют на самую высокую вершину в мире. А заодно может пролить свет на пределы жизни на Земле и потенциал жизни в других мирах.

Именно на Эвересте исследовательская группа во главе с экологом-микробиологом Николасом Драгоне из Университета Колорадо в Боулдере собрала образцы почвы и обнаружила, что всякие стафилококки и стрептококки – микробы, которые приспособились к теплому и влажному комфорту нашего носа и горла, – могут впадать в подобие спячке и выживать в суровых, холодных и сухих высокогорных условиях.

«В микробиоме Эвереста отпечатались следы человека, даже на такой высоте. Если кто-то просто высморкался или закашлялся, это может проявиться здесь», – Стивен Шмидт, соавтор исследования.

В дополнение к традиционным методам культивирования, включающим рост бактерий в чашках Петри, команда секвенировала фрагменты генетического материала в почве для идентификации конкретных микробов. Члены команды ранее изучали образцы почвы из таких мест, как Анды, а также из Гималаев и Антарктиды. Но это первый случай, когда образцы, взятые на такой высоте, показали убедительные доказательства существования микроорганизмов, связанных с людьми.

Более высокие концентрации ультрафиолетового света, более низкие температуры и нехватка воды способствуют гибели микробов на большой высоте, поэтому только самые устойчивые организмы могут выжить в таком враждебном климате.

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Бактерии Staphylococcus и Streptococcus часто встречаются в почве, но генетические последовательности, выявленные в этом исследовании, были идентичны генетическим последовательностям обычных видов, которые обычно колонизируют наш организм – кожу и рот. Более того, образцы были взяты примерно в 170 метрах от лагеря в Южном седле Эвереста.

«Мы прогнозируем, что, если мы возьмем пробы в наиболее используемых людьми районах горы, мы сможем найти еще больше микробных доказательств воздействия человека на окружающую среду», – пишут исследователи.

Большинство микробов, которых люди переносят на большие высоты, впадают в спячку или умирают при воздействии таких экстремальных условий, но, согласно предыдущим исследованиям, некоторые организмы могут расти в течение коротких периодов доступности воды на больших высотах.

Поскольку температура воздуха на Южном седле Эвереста редко поднимается выше -10 °C, неизвестно, может ли скудная вода от таяния льда поддерживать рост микробов. А проверить эту возможность в таких экстремальных местах – непростая задача.

Однако температура воздуха в районе горы Эверест повышается примерно на 0,33 °C за десятилетие, а в июле 2022 года на Южном седле был зафиксирован рекордно теплые показатели: -1,4 °C. Эта тенденция к потеплению может привести к тому, что организмы, которые в настоящее время неактивны, станут активными в будущем.

На данный момент исследователи не считают, что небольшое количество человеческих микробов окажет большое влияние на окружающую среду Эвереста. Тем не менее, эта работа имеет значение для поиска и изучения внеземной жизни, например, в случае если люди в конечном итоге достигнут Марса.