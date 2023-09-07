На глубине океана обнаружили загадочные морские бактерии

Это открытие расширяет наше понимание глубоководных условий и микробиологии в целом.

Ученые из Китая обнаружили в глубине океана новый вид бактерий, получивший название Poriferisphaera hetertotropicis. Исследователи объяснили, что этот вид существ встречается по всему миру и играет важную роль в переработке углерода и азота.

Чжэна и его команды смоделировали глубоководные условия в лаборатории. Новые бактерии P. hetertotropicis, штамм, обозначенный ZRK32, росли быстрее, чем другие культивируемые бактерии, и размножались иначе, чем другие подобные штаммы.

Механизм почкования, который наблюдали у ZRK32, ранее не был отмечен у планктомицетов. Возможно, это признак необычных условий, в которых обитают эти бактерии.

Новый вид также, по-видимому, по-новому взаимодействует с типами азота и азотным циклом и живет рядом с определенным типом бактериофага, который помогает перерабатывать азот.

Реклама

«Наши анализы показывают, что штамм ZRK32 – это новый вид, который лучше всего растет в богатой питательными веществами среде и выделяет бактериофаг в присутствии азота. Эта бактерия представляет собой бактериофаг, который живет внутри своего хозяина, не убивая его», – Чаоминь Сунь, микробиолог из Китайской академии наук.

Ученые объясняют, что бактериофаги важны для азотистого цикла, как и бактерии, с которыми они сосуществуют. Будущие исследования могут изучить, как фаг-ZRK32 взаимодействует с другими штаммами планктомицетов и какое влияние они оказывают на окружающую среду океана.

Несмотря на то, что бактерии Planctomycetes настолько распространены, об их жизни в глубоководной среде известно относительно мало. Это пробел в знаниях, который новое исследование и недавно идентифицированные виды бактерий помогают заполнить.