На греческом острове нашли необычный древний храм Артемиды

Открытие преподнесло ученым немало сюрпризов.

Археологи обнаружили храм Артемиды на греческом острове Эвбея, построенный в VII веке до нашей эры. Размер строения поразил ученых: храм имел длину в 34 метра. Храм преподнес археологам определенные сюрпризы: его план оказался апсидальным (с полукруглой апсидой на одном конце), что является редкостью для того периода.

Археологи обнаружили на месте свидетельства обрядов жертвоприношения животных. В древности святилище было центром поклонения Артемиде (богине охоты, диких животных и природы) в Северной Греции и служило местом ежегодного паломничества из Эретрии во время фестивального шествия Амарисии.

При традиционных жертвоприношениях животных процессией вели к алтарю и там забивали. Затем тушу разделывали, а внутренние органы, кости и другие несъедобные части сжигали как долю божества.

Свидетельства горения указывают на то, что храм был частично разрушен пожаром в VI веке до нашей эры, но был восстановлен со стенами из сырцового кирпича, а к концу века был полностью снесен для строительства нового сооружения.

Реклама

Среди прочих находок на месте раскопок была обнаружена высеченная из слоновой кости голова с египетскими чертами Фото: Swiss School of Archaeology in Greece

В глубоких траншеях также было обнаружены следы здания 9-го или 8-го века до нашей эры, а также бронзовые фигурки животных и терракотовая голова быка позднего бронзового века, что позволяет предположить, что это место имело церемониальное значение, восходящее к доисторическим временам.

Широко почитаемая в Древней Греции, Артемида сыграла значительную роль в различных мифах и историях, включая ее участие в Троянской войне. Ее влияние распространилось на разные регионы, с многочисленными культами и фестивалями, посвященными ее поклонению, что сделало богиню неотъемлемой участницей древнегреческих религиозных и культурных традиций.