На Карибах нашли первые свидетельства употребления вина в Америке

И узнали, как кухня коренного населения не ушла даже под натиском колонизаторов с привычными им блюдами.

Ученые нашли 40 осколков посуды на острове Мона, расположенном между Доминиканской Республикой и Пуэрто-Рико. Они применили к ним методы молекулярного анализа (газовой хроматографии и масс-спектрометрии) и узнали кое-что интересное.

Среди прочего анализу подвергли осколки испанского кувшина для оливок. Находки можно датировать 1490-1520 годами нашей эры. Округлая форма кувшина соотносит его со временем, когда Христофор Колумб впервые отметил существование острова в своем дневнике в 1494 году.

Кувшин, использовавшийся тогда как общий контейнер для всех продуктов и жидкостей, перевозившихся на испанских кораблях, сохранил внутри следы вина.

Фрагменты керамики с острова Мона Фото: Lisa Briggs

«Неважно, пользовались им европейцы или коренные жители. Это прямое свидетельство ввоза и употребления европейского вина на крошечный остров в Карибском море вскоре после прибытия испанских колонизаторов», – пишут исследователи.

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Открытие было сделано случайно, поскольку основной целью исследования было изучение пищевых привычек местных жителей и колонизаторов в Карибском бассейне.

Таино, коренные жители этого района, готовили рыбу и мясо на углях на приподнятом гриле. Это приспособление получило название «барбакоа» – отсюда появилось слово «барбекю». Исследователи предполагают, что в каком-то смысле две кулинарные традиции слились воедино сотни лет назад.

«Более 500 лет назад в Карибском море столкнулись два кулинарных мира. Сильные кулинарные традиции народа таино в приготовлении барбекю сохранялись, несмотря на испанский колониализм, и оказали влияние на еду во всем мире. Это продолжается и сегодня, поскольку все мы знаем про барбекю. Я очень рада, что это исследование освещает культурное наследие этого сообщества», – Лиза Бриггс, ведущий автор исследования.

При раскопках в этом районе в прошлом году ученые из Британского музея обнаружили много костей рыбы и скота вокруг этого места, но никаких их следов не было найдено внутри сосудов.

В проанализированной карибской керамике не было никаких доказательств того, что кувшины использовались для молочных или мясных продуктов. В то время как молочные продукты долгое время были основным продуктом европейской кухни, на Моне они явно не пошли в ход. Это является еще одним свидетельством того, что местные кулинарные традиции сохранились даже под натиском колониализма и импорта продуктов и керамики с континента.

Это значит, что коренные жители продолжали готовить рыбу и мясо на углях, а овощные блюда – в своих керамических горшках. Эта кулинарная традиция далека от привычных европейских тушеных блюд и запеканок.

«Это дает интересное представление о кулинарном обмене на острове. Похоже, что традиционная кухня сохранялась на острове даже после того, как на Мону отправился поток европейских колонистов со своей глазурованной керамикой и кувшинами из-под оливок. Отсутствие доказательств наличия молочных продуктов в наших образцах также предполагает, что европейские колонизаторы быстро переняли местные кулинарные традиции», – пишут исследователи.