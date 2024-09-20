На Кипре раньше водились слоны и бегемоты. Куда они делись?

Оказывается, уникальных животных истребили палеолитческие охотники-собиратели.

Австралийские исследователи из университета Флиндерса обнаружили причину исчезновения некоторых видов мегафауны на Кипре. Около 14 тысяч лет назад оттуда пропали 500-килограммовые миниатюрные слоны и 130-килограммовые карликовые бегемоты.

Ранее считалось, что небольшая группа местных людей эпохи палеолита, пришедших на остров в то время, не могла так быстро уничтожить эти виды. Но теперь стало ясно, что именно палеолитические охотники-собиратели могли истребить их всего за одно тысячелетие. Математическое моделирование показало, что 3000-7000 человек, проживавших на острове, могли стать причиной вымирания обеих карликовых форм животных.

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Ранее сообщалось, что за последнее десятилетие охотники убили более 1,7 миллиона животных, включая львов, слонов и находящихся под угрозой исчезновения носорогов.