На Кипре раскопали древние гробницы царей. Внутри – скелеты и сокровища

Возраст захоронений составляет около 3,5 тысяч лет.

Во время раскопок рядом с поселением бронзового века Хала Султан Текке (окрестности Ларнаки, южное побережье Кипра) археологи из Гетеборгского университета (Швеция) обнаружили множество древних захоронений. При этом богатство отделки и находящиеся в них драгоценные артефакты говорят о том, что специалисты нашли «царские» гробницы, которые становились последним пристанищем местных правителей. Они расположены за пределами Хала Султан Текке и состоят из нескольких отдельных камер разного размера (до 4 х 5 метров).

С поверхности к ним вел узкий проход. При этом в двух отдельных захоронениях специалисты обнаружили более 500 разных артефактов, многие из которых сделаны из слоновой кости. Также около половины находок так или иначе связаны с другими культурами: Египта (изделия из золота и слоновой кости), Афганистана (лазурит), Индии (сердолик), Синая (бирюза) и даже Балтийского региона (изделия из янтаря).

«Учитывая богатство погребального инвентаря, разумно предположить, что это были царские гробницы, хотя мы мало знаем о форме правления, практиковавшейся в городе в то время», — отметил профессор археологии и руководитель экспедиции Питер Фишер.

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Что касается останков погребенных, то в гробницах исследователи нашли несколько хорошо сохранившихся скелетов — на некоторых из них даже сохранились драгоценные диадемы и ожерелья с подвесками. Среди прочего в погребальный инвентарь входило и бронзовое оружие, частично инкрустированное слоновой костью. По предварительным данным, находки относятся к 1500-1300 годам до нашей эры.

Хала Султан Текке — это древнее поселение площадью около 50 гектар. Огромное богатство этого города объяснялось тем, что там производили медь. Местные жители добывали руду в расположенных неподалеку горах, затем перерабатывали ее в городе и экспортировали готовый металл в разные регионы Средиземноморья.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса в северо-западной части Синайского полуострова, на археологическом объекте Телль-эль-Фарма.