На Кубани в озере нашли «вымершую» сардельку

Этот вид рыбы считался исчезнувшим на протяжении более десяти лет.

Российские ученые совершили удивительное открытие в озере Абрау (Краснодарский край), обнаружив там редкий вид рыбы, который считался исчезнувшим более десяти лет назад. Этот вид, известный как абрауская сарделька, или абрауская тюлька, обитает исключительно в этом озере и отличается от других видов рыб как генетически, так и внешне. Численность этого вида значительно сократилась с начала XXI века, что вызывало опасения о его полном исчезновении.

В 2019 году группа ученых из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова и Института биологии внутренних вод имени Папанина обнаружила девять особей этой рыбы. Чтобы подтвердить свои выводы, они провели анализ митохондриального генома современных экземпляров и сравнили их с музейным образцом 1938 года.

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Абрауская сарделька, или абрауская тюлька Фото: Wikipedia Commons

Результаты показали, что генетические различия между современными и музейными образцами составляют всего 0,15%. Это указывает на родство абрауской сардельки с черноморско-каспийской тюлькой и подтверждает их общее эволюционное происхождение. Ученые предполагают, что этот пресноводный вид мог возникнуть в условиях пересыхания древнего Понтического озера.

Ранее гендиректор Международного союза охраны природы (МСОП) доктор Гретель Агилар объявил, что пиренейская рысь больше не считается вымирающим видом.