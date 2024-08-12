На Луне планируют поставить гигантские фонари

План по постройке огромных световых столбов на поверхности нашего спутника уже находится на ранней стадии разработки.
Земляне плотно взялись за Луну – исследователи надеются в течение следующих десятилетий построить на её поверхности первые поселения для людей, создать «биобанк» вымирающих видов животных, проложить транспортные системы (например, из левитирующих поездов) и даже установить там первый инновационный ядерный реактор.
Одним из подобных амбициозных «лунных» проектов стал LUNARSABER, который планирует воздвигнуть на спутнике массивные 100-метровые столбы. По задумке они будут не только освещать поверхность Луны, но и работать как солнечные батареи, создавая энергосеть для подпитки луноходов и другой инфраструктуры
Одна из проблем освоения Луны заключается в том, что один день на её поверхности равен 14 земным суткам, за которыми следуют ещё две недели такой же лунной ночи. При этом «днём» температуры на лунной поверхности могут достигать +100 °C, а холодными тёмными «ночами» опускаться до -196 °C. Для техники с Земли, которая питается за счёт энергии солнечного света, это большая проблема, но ещё большей она может стать для людей, которые планируют обустроить на спутнике первую постоянную базу к 2030 году.
Именно для решения этой проблемы учёные из космической технологической компании Honeybee Robotics (является частью Blue Origin Джеффа Безоса) планируют развернуть на Луне целую сеть «энергетических» ламп. Предполагается, что в высоту они будут достигать сотню метров. Это высота, например, монумента Покорителям космоса – одной из узнаваемых достопримечательностей Музея космонавтики в Москве.
Такие внушительные размеры позволят солнечным панелям питаться лучами нашей Звезды даже из труднодоступных мест спутника, накапливая солнечную энергию в течение лунного дня. В последующие две недели ночи они смогут освещать ближайшие 37 километров окрестностей мощными прожекторами и благодаря адаптерам питания подзаряжать технику вблизи. Также высота позволит установить на столбах устройства связи и научное оборудование – например, постоянные камеры наблюдения за Землёй.
Разработка была избрана для финансирования Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках новой эры исследования Луны. Сейчас проект находится на ранних стадиях реализации. В случае успешных разработок на Земле космические корабли начнут доставлять на поверхность Луны основания будущих фонарей, которые потом развернутся в возвышенные цилиндрические трубы, освещая наше будущее на спутнике.