На Марсе предложили строить космические заповедники для животных с Земли

Новый дом на Красной планете смогут обрести исчезающие земные растения и животные.

Ученый Пол Листер Смит из Бристольского университета (Великобритания) предложил строить специальные заповедники на Марсе, где могут жить исчезающие земные растения и животные. Специалист считает, что постройку таких заповедников необходимо включать в концепт будущей колонии на Красной планете: они не только позволят сохранять редкие виды, но и помогут поддерживать психологическое здоровье колонистов.

В пользу своей идеи Смит приводит аргументы о том, что длина марсианских суток (сол) похожа на земную, а под поверхностью планы есть достаточно замороженной воды для орошения. Конечно, есть и негативные факторы: низкие температуры, слишком малое атмосферное давление и жесткое ультрафиолетовое облучение. Однако все эти проблемы можно решить при помощи специальных «теплиц», позволяющих создать замкнутую экосистему земного типа.

«Попытки полностью воспроизвести на Марсе земной лес непродуктивны. Однако если хотя бы часть земных видов адаптируется, они смогут стать основой новой экосистемы, которая преобразит облик Красной планеты», — отметил ученый.

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При этом пока не вполне понятно, как повлияют на земные формы жизни слабое магнитное поле Марса, другие лунные циклы и отсутствие полноценной смены времен года. Все эти факторы могут сыграть свою роль, если проектировщикам заповедников не удастся сымитировать смену температурного режима и длины светового дня. Ко всему прочему, Красная планета получает на 50% меньше солнечного света по сравнению с Землей. Поэтому растения на ней будут расти медленнее — если, конечно, не высаживать там исключительно теневыносливые виды.

Ранее сообщалось, что за последние 50 лет люди оставили на Марсе более семи тонн мусора, хотя ни один человек до сих пор не ступал на Красную планету.