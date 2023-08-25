На месте израильского «Армагеддона» нашли римский амфитеатр для сражений

Точнее, то, что от него осталось. Стены древнего строения обнаружили с помощью георадара.

Археологи обнаружили в Израиле боевую арену кроваво-красного цвета. Она располагалась на огромной военной базе, где во втором веке нашей эры размещался римский легион. Место, где он был расквартирован, стали называть Легио.

Арена была предназначена вовсе не для театральных развлечений, а для боевой подготовки. Исследователи обнаружили этот амфитеатр и военный лагерь недалеко от холма Мегиддо – места, которое в Библии также носит название Армагеддон. Согласно библейскому пророчеству, именно здесь начнется битва в конце времён.

Римский лагерь здесь был построен 1800 лет назад. Он расположен под сельскохозяйственными полями Мегиддо. Легио был вновь открыт между 1998 и 2000 годами в результате предварительных археологических исследований. Раскопки, выявляющие периметр военной базы, принципии, штаб-квартиры и окружающих ее построек, проводятся здесь с 2010 года.

Во время раскопок этим летом группа археологов более тщательно исследовала принципию – административный и культурный центр военного лагеря. Эта часть военного комплекса включает в себя внутренний двор нескольких зданий и религиозные сооружения. За стенами базы были обнаружены кладбище и амфитеатр – отчасти эти находки были совершены благодаря технологии георадара.

С помощью этого метода, в ходе которого специальная машина посылает под землю импульсы высокочастотных радиоволн, исследователи могут неинвазивно обследовать и изучать объекты, находящиеся под землей, в том числе дороги, дворы и здания. Затем археологи могут составить карту возвращающихся импульсов, получив представление о том, что находится под поверхностью.

Георадиолокационная система буксируется на автомобиле в Легио Фото: Matthew J. Adams

В течение сезона 2023 года исследователи под руководством Эйлин Эрненвейн, геолога из Государственного университета Восточного Теннесси, буксировали георадарную систему за автомобилем. Несмотря на прогресс команды, около половины Легио еще предстоит нанести на карту с помощью георадара и впоследствии раскопать.

Последовавшие за этим раскопки обнажили остатки построек и определили их более четко. Так, в амфитеатре боевой подготовки войск сохранились остатки уникального декоративного решения: кроваво-красной краски, украшавшей каменные стены.

«Такого рода амфитеатр для армии, а не для широкой публики раньше не встречался в этом регионе», – Мэтью Адамс, соруководитель раскопок Легио.

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Кроме того, археологи нашли внутри ворот амфитеатра доказательства культовой деятельности, в том числе десятки ламп, которые, возможно, имеют отношение к культу Немезиды, богини возмездия.

В целом военные укрепления Легио имеют размеры примерно 500 на 400 метров. Они вмещали около 5000 тысяч Легиона II Траяна и Легиона VI Феррата.

Вид с воздуха на принципию, или штаб римской военной базы недалеко от Мегиддо Фото: Matthew J. Adams

Принципия Легио имеет размеры почти 100 на 60 метров и содержит не только административный центр, но и «сацеллум», святилище.

За стеной строения находится кладбище легионеров, и исследователи в данный момент собирают образцы ДНК из захоронений, чтобы определить этнический состав легиона. Были ли они в основном местными жителями? Или прибыли из дальних уголков империи? Это довольно захватывающий способ понять состав и практику набора армии во времена римских легионов.