На месте крушения "Титана" обнаружены останки людей. Что происходит мертвыми телами в воде?

Эксперты пояснили, как разлагаются трупы.

«Предполагаемые человеческие останки» были обнаружены на месте крушения подводной лодки «Титан», сообщила Береговая охрана США в среду, 28 июня.

Останки сейчас отправляются на борту корабля в порт США для тестирования и анализа. Но что именно происходит с человеческими останками в море? За какое время тело разлагается в воде?

В холодной воде действие бактерий, вызывающее разбухание человеческого тела от газа, может быть подавлено до такой степени, что тело остается на морском дне. Примерно через неделю в море кожа человеческого тела впитает воду и отделится от подлежащих тканей, тут ее, как правило, и съедают морские обитатели, рыбы, крабы.

Холодная вода стимулирует образование жировой ткани, вещества с мыльной воскообразной консистенцией, которая помогает защитить его от разложения. Поэтому зачастую тела людей бывают извлечены из воды температурой ниже 7°C почти полностью нетронутыми – спустя даже несколько недель после смерти.

Реклама

Почему температура нашего тела постепенно снижается? читать

Но в тропических водах тела обычно всплывают на поверхность через три-четыре дня, В таком случае падальщики разбирают труп в течение пары недель, а кости опускаются на морское дно.

Оказавшись на морском дне, кости могут быть быстро затянуты морским илом. Они будут разлагаться в течение нескольких месяцев или лет, в зависимости от уровня кислоты в воде.

Интересно, что погружение тела в воду имеет тенденцию замедлять скорость его разложения, при условии, что поблизости нет хищников, которые тело разрушат.

Из-за того, что моря и океаны обычно понижают температуру тела человека, рост бактерий замедляется, что приводит к более медленному процессу разложения. Однако после извлечения из воды тело может разлагаться быстрее, чем тела, которые были на суше.