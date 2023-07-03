На месте крушения "Титана" обнаружены останки людей. Что происходит мертвыми телами в воде?

Эксперты пояснили, как разлагаются трупы.
«Предполагаемые человеческие останки» были обнаружены на месте крушения подводной лодки «Титан», сообщила Береговая охрана США в среду, 28 июня.
Останки сейчас отправляются на борту корабля в порт США для тестирования и анализа. Но что именно происходит с человеческими останками в море? За какое время тело разлагается в воде?
В холодной воде действие бактерий, вызывающее разбухание человеческого тела от газа, может быть подавлено до такой степени, что тело остается на морском дне. Примерно через неделю в море кожа человеческого тела впитает воду и отделится от подлежащих тканей, тут ее, как правило, и съедают морские обитатели, рыбы, крабы.
Холодная вода стимулирует образование жировой ткани, вещества с мыльной воскообразной консистенцией, которая помогает защитить его от разложения. Поэтому зачастую тела людей бывают извлечены из воды температурой ниже 7°C почти полностью нетронутыми – спустя даже несколько недель после смерти.
Почему температура нашего тела постепенно снижается?
Но в тропических водах тела обычно всплывают на поверхность через три-четыре дня, В таком случае падальщики разбирают труп в течение пары недель, а кости опускаются на морское дно.
Оказавшись на морском дне, кости могут быть быстро затянуты морским илом. Они будут разлагаться в течение нескольких месяцев или лет, в зависимости от уровня кислоты в воде.
Интересно, что погружение тела в воду имеет тенденцию замедлять скорость его разложения, при условии, что поблизости нет хищников, которые тело разрушат.
Из-за того, что моря и океаны обычно понижают температуру тела человека, рост бактерий замедляется, что приводит к более медленному процессу разложения. Однако после извлечения из воды тело может разлагаться быстрее, чем тела, которые были на суше.
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