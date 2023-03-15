На многоразовых бутылках нашли больше бактерий, чем на сиденье унитаза

По этой причине некоторые эксперты называют эти экологичные аксессуары «портативными чашками Петри».

Многоразовые бутылки для воды (и других напитков) в последнее время прочно вошли в жизнь многих из нас. Их берут с собой в спортзал, на прогулку в жаркий день, в машину на случай долгой пробки и, конечно, в путешествия. Но недавние исследования показали, что многоразовые бутылки для воды могут содержать в 40 000 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.

Американская команда экспертов по очистке воды из компании-члена Ассоциации качества воды провела исследование бактерий, обитающих в бутылках для воды, и получила довольно мрачные результаты. Они обнаружили там два типа бактерий: грамотрицательные палочки и бациллы.

Грамотрицательные бактерии, включая кишечную палочку и клебсиеллу, могут вызывать ряд серьезных инфекций, таких как пневмония. Некоторые виды бацилл также могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая тошноту, рвоту и диарею.

В исследовании изучалось, как колониеобразующие единицы (КОЕ) распространяются внутри четырех популярных типов бутылок для воды. КОЕ – это единица измерения, обычно используемая для оценки концентрации бактерий в исследуемом образце.

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В среднем многоразовые бутылки содержали 20,8 млн КОЕ грамотрицательных бактерий. Горлышко бутылки и бутылка с завинчивающейся крышкой при этом содержали больше всего – 30 миллионов КОЕ. Для сравнения, чистое сиденье унитаза содержит всего около 515 КОЕ. При среднем количестве КОЕ в 20,8 млн многоразовые бутылки могут содержать в пять раз больше бактерий, чем компьютерная мышь (5 млн). Даже в мисках домашних кошек бактерий меньше – там в среднем содержится 1,48 млн КОЕ.

Исследователи из американской лаборатории качества воздуха в помещениях EmLab P&K обнаружили более 300 000 КОЕ на квадратный сантиметр в каждой из 12 протестированных бутылок с водой. Тем не менее, эксперты сообщают, что типы бактерий на бутылках для воды в основном безопасны для человека.

«Даже наш рот является домом для большого количества различных бактерий. Поэтому неудивительно, что сосуды для питья покрыты микробами. Хотя важно содержать бутылочки в чистоте, используя горячую мыльную воду, простое присутствие бактерий не обязательно является проблемой. И в этом исследовании нет никаких доказательств того, что обнаруженные типы бактерий вредны для человека. Действительно, домашние водопроводные краны часто заселены многими бактериями, которые не оказывают вредного воздействия на человека», – Эндрю Эдвардс, молекулярный микробиолог из Имперского колледжа Лондона.

С Эдвардсом согласен Саймон Кларк, микробиолог из Университета Рединга.

«Это действительно зависит от того, какие бактерии опасны. Наличие большого количества бактерий может быть признаком того, что бутылки плохо мыли, но это не обязательно опасно.

Я никогда не слышал, чтобы кто-то заболел из-за бутылки с водой, точно так же и с кранами проблем нет: когда вы в последний раз слышали, чтобы кто-то заболел, вылив стакан воды из-под крана? Бутылки с водой, скорее всего, заражены бактериями, которые уже есть у людей во рту», – говорит Кларк.