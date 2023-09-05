На океанском дне у берегов Аляски нашли загадочное «золотое яйцо»

Ученые пока не могут объяснить происхождение странного объекта.

Участники экспедиции NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) в Тихом океане нашли странный объект рядом с недействующим подводным вулканом. Этот вулкан находится в 402 километрах от южного побережья Аляски. Загадочный объект, обнаруженный на глубине более трех километров, ученые уже окрестили «золотым яйцом».

Его поверхность, напоминающая ткань, оказалась шелковистой на ощупь. При этом в «золотом яйце» было отверстие, которое, впрочем, не помогло исследователям понять его природу. По разным оценкам, «яйцо» может быть как останками вымершего животного, так и останками губки.

В настоящее время исследователи уже взяли часть загадочного объекта для анализа ДНК, который должен прояснить его происхождение.

Реклама

Ранее сообщалось, что гости круизного лайнера «Викинг» обнаружили одного из крупнейших глубоководных беспозвоночных хищников, гигантскую призрачную медузу, или медузу-фантома (Stygiomedusa gigantea).