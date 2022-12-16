На плато Наска нашли 168 новых загадочных геоглифов

Среди находок даже встречаются изображения людей.

Ученые обнаружили на знаменитом плато Наска в Перу 168 неизвестных ранее геоглифов — огромных рисунков, примерно 50 из которых изображают человекоподобные фигуры. Другие рисунки — это птицы, косатки, кошки и змеи. Впрочем, обнаружили на плато Наска и изображения попроще — к примеру, простые линии или трапециевидные узоры.

Специалисты пока не смогли установить точную дату появления загадочных геоглифов. Однако глиняные горшки, обнаруженные рядом с линиями, датируются периодом от 100 до 300 года до нашей эры. Найти новые изображения на плато Наска помогли дроны с камерами, а также системы искусственного интеллекта (ИИ). Последние способны определять самые разные закономерности куда быстрее и надежнее, чем человеческий глаз.

Одно из новых изображений, найденных на плато Наска Фото: Yamagata University

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Любопытно, что в 2021 году перуанские археологи предполагали, что на плато Наска обнаружены пока лишь 5% начертанных там в древности геоглифов. И обнаружение сразу 168 новых изображений лишь подтверждает эту гипотезу.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на перуанском плато Наска геоглиф громадной кошки, созданный в период между II и I веком до нашей эры. Его длина составляет 37 метров, а ширина контура — около 30-40 сантиметров.