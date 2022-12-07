На польском кладбище обнаружили странный скелет карлика

Его останки были раскопаны на кладбище, принадлежащему древнему монастырю.

На территории средневекового монастыря в Польше археологи обнаружили скелет человека сразу с двумя формами карликовости. Они объясняют, что это редчайшее явление, которое никогда раньше не обнаруживалось у древних скелетов.

Кладбище находится в небольшой деревне Лекно на западе центральной Польши. Сегодня в Лекно проживает всего несколько сотен жителей, но в IX-XI веках то был укрепленный город с небольшой купольной церковью недалеко от центра. В XII веке цистерианцы – члены католического религиозного ордена монахов и монахинь – основали в городе монастырь. Около 1450 года было основано кладбище, и до XVI века на нем хоронили как монахов, так и местных мирян.

Когда археологи раскопали монастырское кладбище в 1990 году, они обнаружили более 400 захоронений, в том числе тело мужчины с маркировкой Ł3/66/90. Углеродный анализ скелета показал, что мужчина жил в IX-XI веках.

Подробно изучив скелет, Матчак и ее коллеги сделали интригующее открытие: у мужчины были множественные дисплазии скелета, которые являются наследственными состояниями, влияющими на развитие и форму костей, хрящей, мышц, сухожилий и связок. В частности, у мужчины, вероятно, были две разные формы карликовости.

Археологи извлекают скелеты из кладбища в Лекно Фото: Piotr Namiota

Создав 3D-модели, исследователи сосредоточились на аномальной форме нескольких костей. В частности, они зафиксировали непропорциональный череп, узкие каналы для спинного мозга, короткие ребра и выступающие тазовые кости. Эти результаты предполагали ахондроплазию – состояние, при котором у человека очень короткие руки и ноги, туловище среднего размера и голова крупнее среднего.

Кроме того, основываясь на вывернутых локтях мужчины и высоком арочном небе, Матчак и ее команда определили, что у мужчины было редкое заболевание, называемое дисхондростеозом Лери-Вейля (LWD).

«Хотя ахондроплазия была наиболее часто встречающейся дисплазией в археологических данных, было диагностировано лишь несколько случаев LWD. Ł3/66/90 является первым случаем ахондроплазии и LWD сразу из средневекового периода в Центральной Европе», – пишут исследователи.

Матчак и ее коллеги хотят больше узнать о том, как жил и умер этот человек.

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«Он был похоронен без какого-либо инвентаря, но в типичной могиле, что указывает на его надлежащее поминовение после смерти. В зависимости от того, был ли человек мирянином или монахом, его жизнь могла сильно варьироваться в зависимости от его генетического состояния. Монастырь был местом большей вовлеченности для людей, физически отличных от светского мира», – Магдалена Матчак.

Исследователи изучают диету мужчины, используя анализ изотопов углерода и азота. Результаты могут помочь ученым точнее определить, когда именно жил человек.

«Возможно, этот человек жил позже и был связан с цистерцианцами, которые построили церковь на остатках крепости и ее стен. В ближайшие месяцы мы получим ответы на эти интригующие вопросы», – говорит Матчак.