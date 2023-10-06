На руинах Помпей нашли первую предвыборную рекламу

Открытие еще раз подтверждает наличие активной политической жизни в Древнем Риме.

Новые раскопки выявили политические предвыборные надписи вдоль Виа де Нола, одной из самых длинных улиц в Помпеях. Эти надписи возрастом почти 2000 лет похожи на современные политические плакаты и предвыборные листовки. В частности, они был обнаружены на стенах комнаты, в которой когда-то располагался ларарий– священный алтарь одной из семей.

Надписи на стенах, похоже, относятся к кандидату по имени Авл Рустий Верус, который активно боролся за политические посты. По мнению экспертов, вполне возможно, что Верус мог завоевывать голоса с помощью обещаний предоставить всем хлеб. По мрачной иронии судьбы Верус и его верные сторонники могли стать жертвами катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Последние раскопки также выявили свидетельства последнего жертвоприношения, сделанного на домашнем алтаре. Вероятно, оно было совершено незадолго до катастрофического извержения вулкана.

Расположение агитационных надписей внутри дома вызывает удивление: согласно традиции, такие надписи размещались на видном месте на внешних фасадах зданий. Это позволяло гражданам видеть имена и квалификации кандидатов, претендующих на различные должности в городских магистратурах.

Алтарь с лепниной, найденный на стене дома в Помпеях Фото: Pompeii Sites

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Археологи объясняют появление предвыборной пропаганды внутри дома распространенным обычаем устраивать собрания и обеды в резиденциях кандидатов и их соратников. Эта практика позволила обеспечить более тесное и убедительное взаимодействие с потенциальными избирателями, что мало чем отличается от избирательной практики и сбора средств у современных политиков.

В данном конкретном случае эти надписи решительно агитируют за избрание Авла Рустия Веруса на почетную должность эдила, советника, ответственного за надзор над общественными работами в Древнем Риме. Этот человек хорошо известен в Помпеях тем, что занимал высшую государственную должность города – дуумвира. На эту должность чиновники заступали после службы эдилом в 70-х годах первого века нашей эры.

В римском контексте дуумвиры представляли собой магистратов, избираемых парами, что давало им возможность сотрудничать и давать взаимные рекомендации, когда они контролировали общественные, политические и административные дела города. Авл Рустий Вер разделял это положение с Джулио Полибием, который жил в роскошном доме на Аллее Изобилия.

На алтаре были найдены следы жертвоприношения Фото: Pompeii Sites

Следовательно, недавно обнаруженные надписи появились еще до этого назначения и, вероятно, сыграли роль в успешной избирательной кампании Авла Рустия Веруса.

По всей вероятности, этот дом принадлежал ярому стороннику Авла Рустия, возможно, одному из его вольноотпущенников или близкому другу. В доме есть и кое-что необычное: пекарня, оборудованная солидной печью, рядом с которой были обнаружены останки трех несчастных жертв – двух женщин и ребенка. Вероятно, они погибли в результате обрушения чердака во время начальной фазы извержения вулкана, их останки были обнаружены всего несколько месяцев назад.

Это открытие намекает на возможность того, что Авл Рустий Верус мог напрямую финансировать деятельность пекарни, руководствуясь как экономическими, так и политическими мотивами.

Наконец, на алтаре большого ларария были обнаружены остатки жертвоприношения, украшенного двумя лепными змеями. Вероятно, приношение было сделано незадолго до извержения. В результате анализа исследователи установили, что этот ритуал включал сжигание инжира и фиников перед алтарем, кульминацией которого было помещение неповрежденного яйца прямо на каменный алтарь ларария, после чего оно закрывалось плиткой.