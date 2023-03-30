На Шпицбергене нашли кости древнейшего ихтиозавра

Их возраст оценивается в 250 миллионов лет.

Кости, найденные на арктическом острове Шпицберген, позволяют предположить, что древние морские рептилии, известные как ихтиозавры (Ichthyosauria), плавали по океанам Земли гораздо дольше, чем мы думали.

Окаменелости, возраст которых составляет около 250 миллионов лет, представляют собой самое древнее свидетельство существования ихтиозавров, которое известно науке. Более того, этот вид, опознанный по костным остаткам, был уже крупным и хорошо адаптировавшимся к морской жизни даже в те времена, когда считалось, что ихтиозавры еще не существовали.

Палеонтологам стало ясно: временную шкалу существования ихтиозавров необходимо пересмотреть. Вероятно, они появились до массового вымирания в конце пермского периода, которое произошло 251,9 миллиона лет назад, а не эволюционировали в результате этого события, как предполагалось ранее.

«Эти существа теперь могут считаться выжившими после массового вымирания, а не экологическими наследниками самых ранних мезозойских сообществ морских хищников», – Бенджамин Кир, палеонтолог из Упсальского университета в Швеции.

Ихтиозавры были группой животных, которые сильно напоминали современных дельфинов (если бы дельфины были гигантскими водными ящерицами, а не млекопитающими). Ихтиозавры ведут свое происхождение от наземных животных, вернувшихся в море в раннем триасе. Морские ящеры процветали вплоть до позднего мелового периода, когда изменение климата и медлительность адаптации положили конец их существованию – 95 миллионов лет назад.

Несмотря на свое наземное происхождение, рептилии быстро приспособились к жизни в воде: их ноги превратились в плавники, морда удлинилась и наполнилась зубами, а кости стали губчатыми, как у современных китообразных.

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К счастью для нас, летопись окаменелостей богата останками ихтиозавров, что дает палеонтологам массу информации, позволяющей проследить их хронологию. Ранее предполагалось, что ихтиозавры появились после массового вымирания в конце пермского периода, около 249 миллионов лет назад.

Новое открытие не стало абсолютной сенсацией для ученых. После массовых вымираний экологические ниши пустеют, оставляя выжившим организмам шанс измениться и занять их. Какое-то время ихтиозавры были одними из самых эффективных хищников, рассекающих глубины мирового океана.

КТ-реконструкция одного из позвонков, выявляющая губчатую структуру кости ихтиозавра Фото: Øyvind Hammer

Кости древнейшего ихтиозавра были найдены в долине Флауэрдален, где обнажились скалы, которые миллионы лет назад были морским дном. Вместе с породами на свет явился целый каталог окаменелостей существ, которые в этом океане обитали – амфибий, латимерий, акул и рыб. В 2014 году палеонтологи выкопали несколько интересных находок и отправили их в Упсальский университет для идентификации и анализа.

Среди них были объекты, которые никто не ожидал увидеть в ископаемых пластах возрастом 250 миллионов лет: 11 сочлененных хвостовых позвонков взрослого ихтиозавра.

Окаменелости напоминали кости ихтиозавров, появившихся гораздо позже в истории палеонтологии. Они также указывали, что животное было довольно крупным и хорошо сложенным. Другими словами, этот древний ихтиозавр не был в начале своего эволюционного пути, он уже был полностью приспособлен к жизни в качестве морской рептилии.

Учитывая, что морским рептилиям потребовалось от 1,7 до 17,7 миллионов лет, чтобы разойтись как видам, ихтиозавры могли проникнуть в мировой океан задолго до крупнейшего вымирания в истории Земли. Получается, что когда массовое вымирание в конце пермского периода уничтожило примерно 81 процент морских видов планеты, ихтиозавры уже были готовы занять свою нишу.