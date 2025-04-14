На Тайване нашли челюсть денисовского человека

Денисовцы исчезли около 30-50 тысяч лет назад.

Исследователи из Японии, Дании и других государств установили, что денисовцы, которые относились к древнему роду людей, жили на острове Тайвань. Основанием послужил анализ фрагмента челюсти, найденного в проливе Пэнху в 2008 году. Несмотря на невозможность анализа ДНК, ученые выделили белки из костей, подтвердив гипотезу.

До настоящего момента были известны лишь единичные находки денисовцев: осколки челюстей, зубов и один фрагмент пальца, найденные в пещерах Сибири и Тибета. Специалисты считают, что похожие останки из Лаоса тоже принадлежат денисовцам.

Реклама

Несмотря на исчезновение около 30–50 тысяч лет назад, денисовцы сохранили свое наследие в генах современных людей. Их ДНК встречается у жителей высокогорья, обеспечивая приспособленность к высоте, а также у австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи, чьи гены содержат до 5–6% денисовского наследия.

Ранее сообщалось, что археологи оцифровали Денисову пещеру.