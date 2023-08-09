На военной базе в Великобритании начали готовиться к пандемии «Болезни Х». Нам всем что-то грозит?

Пока, вроде, нет. Ученые приступили к разработке прототипов вакцин против гипотетической болезни.

В Великобритании на секретной военной базе Портон-Даун создали суперлабораторию, в которой ученые готовят прототипы вакцин против «Болезни Х». Так называют теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию.

После COVID-19 британцы решили подстраховаться на случай следующей пандемии и создали суперлабораторию. Она считается одним из самых крупных центров сдерживания биологических угроз в Европе, в котором тестируются опасные живые вирусы.

«В связи с распространением коронавируса лаборатория готовит прототипы вакцин, которые можно будет адаптировать для следующей «Болезни X» в течение 100 дней после ее обнаружения», — отмечают журналисты издания Mirror в статье о суперлаборатории.

В XX веке именно ученые Портон-Дауна одними из первых создали биологическое оружие. Теперь их внимание сосредоточено на борьбе с терроризмом и защите Британии от инфекционных заболеваний.

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По мнению директора Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании Дженни Харрис, после COVID-19 вероятность возникновения новых пандемий возросла. Этому, среди прочего, способствуют изменение климата и рост населения Земли.

При этом Харрис считает, что постоянный мониторинг и ускоренное производство вакцин способны остановить вспышку заболевания еще до введения карантина.

«Мы не знаем, что такое «Болезнь X», но мы можем подготовиться к распространению некоторых семейств вирусов. Помимо развития наследия пандемии, наша работа будет нацелена на широкий спектр других смертоносных вирусов и патогенов, чтобы помочь сохранить здоровье и процветание Великобритании, а также спасти жизни во всем мире», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, следующая пандемия будет вызвана не летучими мышами или птицами, а тающими льдами Арктики.