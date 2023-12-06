На загадочном древнем кладбище у Полярного круга нашли новые могилы

Возраст захоронений насчитывает 6,5 тысяч лет.

На кладбище каменного века «Тайниаро» в финской Лапландии археологи нашли около 160 новых захоронений возрастом около 6,5 тысяч лет. Ранее считалось, что этот некрополь вблизи Полярного круга включает всего 40 могил. Однако в ходе раскопок, которые начались в 2018 году, специалисты нашли в пять раз больше захоронений – около 200. Как ни удивительно, кислотный рельеф, мешающий традиционной консервации, не смог стереть историю этого места.

Древнее кладбище у Полярного круга интригует исследователей как своими ямами, похожими на современные могилы, так и дефицитной красной охрой — ритуальным красителем эпохи неолита. Сегодня ученые продолжают изучение этого некрополя, которое способно изменить представление о доисторической эпохе. Специалисты не исключают, что будут найдены очаги и окаменевшие останки — источники дополнительных сведений об обществе каменного века.

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Ранее сообщалось, что египетские археологи открыли тайник с саркофагами и бронзовыми статуэтками в ходе раскопок некрополя в Саккаре к югу от Каира.