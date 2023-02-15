На затонувшем судне датского короля нашли специи со всего мира

Для них был оборудован специальный шкаф.

Морские археологи обнаружили, что «Грипшунден», датский королевский военный корабль XV века, был загружен ботаническими материалами, в том числе первыми из найденных в средневековой Скандинавии древних образцов шафрана, имбиря и гвоздики (о них ранее было известно только из скудных письменных источников).

Кроме того, это единственная сохранившаяся археологическая иллюстрация заполненной средневековой королевской кладовой для специй. Шафран так хорошо сохранился, что даже после того, как он провел 527 лет в воде, специя все еще сохраняет свой характерный аромат.

В 1495 году король Дании и Норвегии Ганс пришвартовал свой корабль «Грипшунден» у берегов Швеции, готовясь к встрече со шведским правителем Стеном Стуре Старшим. Его план состоял в том, чтобы заключить сделку, которая дала бы ему контроль над Швецией (как он до этого сделал с Норвегией, создав объединенное скандинавское королевство). К несчастью для Ганса и многих членов его команды, корабль загорелся и затонул.

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Потеря корабля заставила изменить стратегию, и Ганс решил вторгнуться и завоевать Швецию, а не вести переговоры. Затопленный корабль стал золотой жилой артефактов для современных исследователей.

Обломки корабля были найдены в 1960-х годах, а новое исследование проводилось в 2019-2021 годах. Благодаря уникальной среде Балтийского моря – бескислородному морскому дну, низкой солености и отсутствию корабельных червей – затонувший корабль отлично сохранился.

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Черный перец с затонувшего корабля. а-с) разные виды перца горошком; d) сегменты стеблей, некоторые с незрелыми ягодами перца Фото: PLOS ONE

Большинство артефактов были найдены в предыдущих экспедициях к кораблю, но нечто важное было упущено из виду и обнаружено лишь сейчас – контейнеры с хорошо сохранившимся растительным материалом. Всего было найдено более 3000 образцов!

По словам ученых из Лундского университета, недавнее открытие экзотических специй «было показателем высокого статуса аристократии в Скандинавии и странах Балтийского моря в средние века».

Исследователи обнаружили травы и специи, такие как укроп, мускатный орех и гвоздика. Кроме того, они нашли образцы других растительных материалов, включая миндаль, шафран, имбирь и перец горошком. Вполне возможно, что некоторые из специй прибыли из самой Индонезии. Это доказывает, что король Ганс сумел создать сложную и эффективную торговую сеть.

а-с) части растения шафрана; d) чашка Петри, показывающая часть восстановленных рылец шафрана Фото: PLOS ONE

Кроме того, исследователи обнаружили закуски: сушеную ежевику, малину, виноград и лен. Все это показывает, насколько богатым и влиятельным стал датский король. Еще одной находкой стала белена, несъедобное растение, которое когда-то использовалось в медицинских целях.

Всего в ходе исследования было выявлено 3097 растительных остатков 40 различных видов.