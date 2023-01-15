Место на земле, где становится все холоднее и холоднее

Оно находится в океане южнее Гренландии.

Температурные рекорды обновляются всё чаще, и, в целом, тенденция к потеплению затрагивает каждый отдельный регион на планете. Однако одно место на Земле упорно сопротивляется общему тренду и даже становится холоднее год за годом.

Это «холодное пятно» стало предметом интереса для климатологов с тех пор, как оно было впервые обнаружено в 2015 году. Одно из исследований группы ученых из Института метеорологии им. Макса Планка в Германии пролило свет на загадочную «точку холода» в Атлантическом океане.

Самой очевидной причиной появления «холодного пятна» считается увеличение притока талой воды из Гренландии. Однако таяние ледников уравновешивалось течением воды, называемым циркуляцией Атлантического океана (Atlantic meridional overturning circulation — AMOC).

Работая на полную мощность, циркуляция забирает теплые соленые поверхностные воды из тропиков у северной части Мексиканского залива к европейскому побережью, обменивая их на холодную пресную воду, поступающую из тающего льда. Однако с середины ХХ века эта циркуляция значительно ослабла.

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NOAA

До конца неясно, что может замедлять циркуляцию воды, хотя некоторые модели предполагают, что больший объём талой воды из Гренландии вкупе с повышением глобальной температуры будут соответствовать текущим наблюдениям. Исследователи не исключают, что это замедление не связано с изменениями климата и является частью обычного цикла.

В дальнейшем авторы работы использовали климатические модели, пытаясь предсказать, что произойдет с «холодным пятном», если AMOC вновь заработает на полную мощность. Модели показали, что при существующих условиях участок океана у Гренландии продолжит охлаждаться. В частности, это связано с образованием низменных облаков над «холодным пятном» по мере охлаждения теплых вод, принесенных AMOC.

Новое исследование показывает, насколько важно учитывать различные факторы при оценке локальных и глобальных изменений климата, отмечают авторы работы. В ближайшее время климатологи продолжат изучение AMOC и «холодного пятна» в Атлантическом океане, чтобы лучше понять, чего ожидать в будущем, которое, вероятно, будет на несколько градусов теплее.