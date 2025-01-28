На Земле нашли скрытые горы выше Эвереста. И они находятся под землей!

Они находятся на глубине двух тысяч километров под поверхностью планеты.

Группа ученых из Утрехтского университета (Нидерланды) совершила важное открытие, обнаружив два огромных горных массива, высота которых составляет около 1000 километров. Для сравнения: Эверест, самая высокая вершина планеты, достигает лишь 8 километров в высоту (8 849 метров).

Особенность найденных структур состоит в том, что они находятся не на поверхности Земли, а на глубине приблизительно двух тысяч километров под нашими ногами.

Предположительный возраст этих массивов превышает полмиллиарда лет. Они расположены между ядром Земли и ее мантией, простираясь под Африкой и Тихим океаном, неподалеку от погруженных тектонических плит. В настоящее время ученым еще предстоит выяснить природу этих образований и продолжительность их существования.

Предполагается, что такие структуры могли возникнуть в результате воздействия сейсмических волн, вызванных землетрясениями. Хотя само существование этих регионов было известно и раньше, только сейчас появилась возможность для проведения более глубокого анализа.

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