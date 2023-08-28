Находка археологов: этой дороге в Смоленской области больше тысячи лет

Это самая древняя в России действующая дорога.

Проселочная дорога возрастом 1 100 лет, пересекающая древний могильник в Гнездовском археологическом комплексе, могла быть сухопутной частью пути «из варяг в греки», считают археологи, обнаружившие дорогу.

«Мы условно назвали эту дорогу "Аллеей вождей". Именно вдоль этой дороги, идущей через могильник, расположены самые ранние и одновременно самые богатые погребения Гнездова. В их числе знаменитый курган Л-13, в котором в 1949 году была обнаружена древнейшая на территории Древней Руси кириллическая надпись. Вдоль нее тянутся и другие известные ранние гнездовские курганы», – Сергей Каинов, старший научный сотрудник Государственного Исторического музея.

Когда ученые начали анализировать данные, собранные лидарами во время изучения Лесной группы, второй по величине курганной группы Гнездова, они совершили открытие, которое касалось не самих захоронений, а проселочной дороги. Эта дорога разделяет могильник на две части и проходит через Лесную курганную группу по оси юго-запад - северо-восток. В прошлом ученые считали, что дорога, которой пользуются местные жители, была проложена не ранее XVII века, в результате чего часть насыпей была уничтожена.

Реклама

«В ходе изучения материалов лидар-съемки выяснилось, что на высокоточных топографических моделях в дорожном рельефе не выявляются свидетельства ранее существовавших на этом конкретном месте объектов. Воздушное сканирование не зафиксировало в топографии дороги серьезных перепадов высот, каковые традиционно наблюдаются на месте разъезженных или даже раскопанных "на снос" курганных насыпей», – Иван Савченко, руководитель полевых работ.

Последующие раскопки подтвердили результаты зондирования и показали, что грунтовая дорога действительно не покрывает никаких древних курганов и при этом она сама по себе является рекордно древней. По оценкам археологов, ее возраст составляет около 1 100 лет, что делает ее современником торгового пути «из варяг в греки», важнейшей экономической артерии Древней Руси.

Как предполагают ученые, эта дорога была составной частью сухопутного отрезка этого торгового маршрута, по которому экипажи торговых кораблей и боевых суден варягов волокли свои суда между речными системами Днепра и Западной Двины. В пользу этого говорит то, что дорога соединяла Гнездово с соседним Новоселковским городищем, которое, предположительно, также было частью пути «из варяг в греки».