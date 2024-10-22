Находка из музейного шкафа поможет воскресить тасманийского волка

Заспиртованная голова животного содержит ценные молекулы РНК.

Голову тасманийского сумчатого волка, или тилацина (Thylacinus cynocephalus), с частично разложившимися тканями обнаружили в шкафу одного из музеев Мельбурна (Австралия). Эта находка оказалась важной, так как содержит ценные молекулы РНК, необходимые для восстановления генома вымершего животного. Руководитель исследовательской группы, профессор Эндрю Паск, рассказал, что голова животного, сохранившая форму благодаря длительному хранению в спирте, была обнаружена в самом дальнем углу музейного шкафа.

Профессор Паск назвал находку уникальной. Несмотря на неприглядный вид, образец содержал в себе важные для исследования длинные молекулы РНК. По словам профессора Паска, после года работы они достигли значительных успехов в выделении РНК, хотя изначально казалось, что некоторые задачи невыполнимы.

Ранее другая команда учёных добыла РНК тилацина из кожи и мышц мертвого 132-летнего представителя вида. Правда, тот зверь хранился на полке в Музее естественной истории в Стокгольме, а не в Австралии. Мы писали об этом здесь.

Компания Colossal, базирующаяся в Техасе и специализирующаяся на биотехнологиях, ведет проект по возрождению тасманийского волка. В планах компании также создание шерстистых мамонтов и дронтов с использованием генной инженерии.

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Тасманийский сумчатый волк когда-то жил по всей территории Австралии. Но к началу ХХ века ареал этих необычных животных был ограничен Тасманией, а к 1930-м годам тилацины полностью вымерли – не только в дикой природе, но и в зоопарках. Потеря целого вида произошла из-за деятельности человека, болезней и конкуренции с собаками динго.