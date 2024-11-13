Найден новый способ отпугивать акул-людоедов

Оказывается, хищницам можно противопоставить обычные светодиоиды – вертикальные линии света эффективно препятствуют атакам акул на добычу.

Группа ученых из Австралийского университета Маккуори разработала новый безопасный метод защиты от нападений больших белых акул, которых также называют кархародонами. Эти рыбы представляют значительную угрозу для людей.

Согласно предыдущим исследованиям, большие белые акулы в основном полагаются на свое зрение при поиске пищи. Несмотря на ограниченное восприятие цветов и относительно плохое зрение, они способны точно определять формы и силуэты. Тем не менее, акулы иногда ошибочно принимают доску для серфинга или плывущего человека за тюленя, что создает высокую степень опасности для людей в воде. Хотя существует миф о том, что большие белые акулы охотятся на людей, на самом деле человек не является их естественной жертвой. Однако случайные атаки могут привести к серьезным ранениям или даже смертельному исходу.

В своем последнем исследовании ученые черпали вдохновение из природы, наблюдая за поведением рыбы-мичмана, которая имеет на теле светящиеся полосы — фотофоры. Этот узор помогает ей маскироваться, нарушая видимость ее силуэта. Эксперименты проходили в бухте Моссел в Южной Африке, где наблюдается высокая концентрация больших белых акул. Чтобы привлечь их внимание, исследователи использовали макеты тюленей из пенопласта.

Затем они применили светодиодные лампы, чтобы создать иллюзию нарушения контура этих макетов. Результат эксперимента показал, что вертикальные линии света эффективно препятствуют атакам акул на объекты, напоминающие добычу, вводя их в заблуждение.

Реклама

10 вопросов про акул: тест читать

Ранее сообщалось, что акулы в Бразилии подсели на кокаин.