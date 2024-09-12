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Найден новый вид птерозавра с пятиметровым размахом крыльев

Фото: theilr / Flickr

Птерозавр у Музея естественной истории

Окаменелости, которым как минимум 66 миллионов лет, сохранились в отличном состоянии.

Исследователи обнаружили в Иордании новый вид птерозавра Inabtanin alarabia. Размах крыльев летучего ящера достигал пяти метров, а кости имели схожую структуру с костями их потомков, современных птиц.

Учёные отметили, что кости ранее обнаруженных остатков птерозавров были полые и хрупкие, однако обнаруженный образец Inabtanin alarabia стал не только одним из самых полных, найденных в этом регионе, но и сохранился в так называемой «трехмерной форме». Поэтому его будет достаточно легко исследовать и узнать больше о жизни летающих гигантов, парящих над землёй около 66-72 миллионов лет назад.

Помимо этой уникальной археологической находки, исследователи также докопались до окаменелостей уже изученного ранее вида птерозавра Arambourgiania philadelphiae. Его размах крыльев достигал целых 10 метров, и судя по данным КТ-снимков, их костная структура напоминала кости ныне существующих стервятников из-за ряда спиралеподобных гребней в плечах.

Эти находки демонстрируют, что птерозавры того времени могли прибегать к разным стилям полёта – кто-то из них махал крыльями более активно (как, например, Inabtanin alarabia), а другие парили (Arambourgiania philadelphiae), либо чередовали один стиль с другим. Теперь исследователи будут изучать этот вопрос более подробно.

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