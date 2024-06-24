Найден новый вид рогатого динозавра. Почему это сенсация и при чём тут бог Локи?

Загадочный ящер мог похвастаться необычными изогнутыми рогами и воротниковыми выростами, которые ещё никогда не встречались палеонтологам.

В горах Монтаны (США) были найдены окаменелые остатки потенциально нового рода и вида динозавров – Lokiceratops rangiformis. Название вымершему ящеру дали в честь скандинавского бога-плута Локи, который снискал особую популярность благодаря супергеройской саге фильмов Marvel и одноимённому сериалу. В фильмах и сериале персонаж Локи носил шлем с выдающимися загнутыми рогами, что вдохновило учёных назвать динозавра локицератопсом – это родовое название. Видовое название «rangiformis» означает «в форме северного оленя» и тоже отсылает к выростам на черепе доисторического ящера.

Статья об открытии, написанная на удивление интересным и живым языком, опубликована группой именитых палеонтологов в журнале PeerJ. В 2019 году исследователи раскопали в верхнемеловых отложениях кампанского яруса мезозойской эры практически полный череп и части скелета неизвестного динозавра. Благодаря его исследованию они теперь вводят в систематику новый таксон рогатых динозавров (или цератопсов).

Судя по найденным окаменелостям, локицератопс обладал выдающимися ассиметричными выростами, венчавшими по бокам его щитовидное жабо – «воротник», который можно встретить и у других цератопсов. Эти остроконечные наросты (учёные называют их эпипариетальными отростками) не на шутку удивили археологов. При этом носовой рог, типичный для сородичей, у локицератопса отсутствовал.

«Этот новый динозавр расширяет палитру причудливых головных уборов цератопсов», — говорит палеонтолог Джозеф Сертич из Смитсоновского Института Тропических Исследований, один из авторов исследования о локицератопсе.

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Реконструкция черепа локицератопса Фото: Sergey Krasovskiy / PeerJ

Палеонтологи, которые описали свою находку в PeerJ, полагают, что основная функция причудливых выростов заключалась в привлечении потенциальных партнёров. Также рога помогали распознавать сородичей и отпугивать соперников.

«Эти украшения на черепе являются одним из ключей к раскрытию разнообразия рогатых динозавров и показывают, что эволюционный отбор способствовал головокружительному богатству экосистем мелового периода», – поясняет Сертич.

Локицератопс может стать одним из крупнейших представителей цератопсов – рогатых динозавров мелового периода, к которым также относится знаменитый трицератопс.

Предполагаемый динозавр жил где-то 78 миллионов лет назад на территории Ларамидии – древнего островного континента, ныне ставшего частью современной Северной Америки. По оценкам палеонтологов, этот представитель подсемейства центрозаврин мог достигать семи метров в длину и весить пять тонн. При этом одна его голова с выдающимися рогами занимала целых два метра.