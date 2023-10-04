Найдена редкая окаменелость трилобита. Внутри – то, что он съел 465 миллионов лет назад

Теперь ученые знают, чем питались эти существа.

В течение примерно 250 миллионов лет около 20 000 с лишним видов трилобитов бродили по океанскому дну. Несмотря на то, что в распоряжении палеонтологов имеется множество окаменелостей этих вымерших морских членистоногих, многое об их повадках до сих пор неизвестно.

Например, о диете трилобитов можно было судить только по косвенным признакам, но теперь исследователи обнаружили первого трилобита, внутри которого сохранились следы его последней трапезы.

Трилобит Bohemolichas incola сохранился целиком с мелкими трехмерными деталями в обрамлении кремнистых камешков. Находку исследовал палеонтолог Петр Крафт из Карлова университета в Чехии и его коллеги. Внутри пищеварительной системы экземпляра (возраст которой – 465 миллионов лет!) исследователи обнаружили фрагменты панциря.

На панцире не нашли следов того, что пищеварительная система трилобита пыталась его растворить. Это позволяет предположить, что пищеварительная система трилобита не кислая, а скорее нейтральная или щелочная. Точно так же переваривают пищу современные ракообразные и пауки.

Сканирование содержимого пищеварительного тракта (вверху). Внизу красным иглокожая стилофорана, фиолетовым – раковины хиолита, синим – фрагменты остракод. Фото: Nature, 2023

Почти весь пищеварительный тракт был заполнен, некоторые фрагменты все еще были достаточно большими, чтобы их можно было идентифицировать. Все эти куски добычи трилобитов принадлежат донным беспозвоночным, обитавшим на дне моря.

Наиболее распространенными фрагментами раковин были остракоды: небольшие ракообразные, похожие на креветок, которые живы и сегодня. Трилобиты также пожирали вымерших беспозвоночных хиолитов, вымерших морских звезд и родственников морских ежей, называемых стилофоранами, не брезговали и другими животными с тонким панцирем – вероятно, двустворчатыми моллюсками.

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«Неизбирательное пищевое поведение B. incola предполагает, что это был преимущественно падальщик. B. incola питался мертвыми или живыми животными, которые либо уже разложились, либо были достаточно маленькими, чтобы их можно было проглотить целиком», – пишут исследователи.

Полный пищеварительный тракт трилобита, а также некоторые деформации его грудной клетки позволяют предположить, что животное, возможно, собиралось линять. В процессе роста эти членистоногие (как и их ныне живущие сородичи) линяли и меняли свой панцирный экзоскелет, ставший тесным, на новенький побольше. Перед линькой пищеварительный тракт членистоногих часто раздувается, помогая оттолкнуть старую «оболочку» и освободить место для новой.

«Мы предполагаем, что пищевое поведение трилобитов могло напоминать соответствующие жизненные циклы современных ракообразных. Большую часть времени кишечник был пуст или умеренно наполнен, с редкими и быстрыми явлениями переедания, связанными со специальными физиологическими потребностями», – заключают исследователи.