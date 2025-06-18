Найденные в Якутии древние «щенки» оказались сестрами-волчицами

Молодые животные погибли около 14-15 тысяч лет назад.
Ученые выяснили происхождение древних мумий животных, найденных близ поселения Тумат в Якутии. Оказалось, что остатки, которые ранее приписывали древним домашним собакам, на самом деле принадлежат молодым сестрам-волчицам, жившим около 14–15 тысяч лет назад.
Ученые обнаружили рядом с остатками кости мамонтов (и заподозрили, что они сохранили следы разделки), что могло свидетельствовать о связи волчиц с древними людьми. Однако новый генетический анализ опроверг эту версию. Волчата питались мясом шерстистых носорогов и трясогузок, одновременно оставаясь на грудном вскармливании.
Причины смерти остаются неизвестными, но специалисты считают возможной гибель от обвала пещеры. Это открытие помогает лучше понять эволюцию волков и процесс одомашнивания собак. Генетика подтвердила, что найденные волчата относятся к вымершему виду, не имеющему отношения к современным собакам.
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Ранее сообщалось, что в Якутии нашли мумию древнего шерстистого носорога.
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