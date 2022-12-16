Найденный в Якутии древний медведь лежал в мерзлоте больше 3000 лет

Тушу хищника оленеводы обнаружили в сентябре 2020 года.

Российские специалисты выяснили, что геологический возраст бурого медведя, которого в 2020 году нашли оленеводы на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага в Якутии, составляет 3 460 лет.

Туша зверя, который жил в среднем голоцене, сохранилась благодаря воздействию многолетней мерзлоты. Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) впервые смогли изучить целую тушу ископаемого медведя, а не его череп или кости.

«Результаты генетических исследований рассказали об эволюции бурых медведей на территории Северо-Востока Сибири. В настоящее время уже проведены генетические исследования и радиоуглеродное датирование», — сообщили в СВФУ.

Анализ генома древнего зверя показал, что его митохондриальная ДНК схожа с современными бурыми медведями, которые населяют Якутию и Чукотку.

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«По результатам томографических снимков сняты краниологические параметры черепа и измерены некоторые кости скелета. В ближайшее время также запланировано проведение 3D-сканирования и 3D-фотограмметрии ископаемого бурого медведя», — рассказал заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Международного центра коллективного пользования молекулярной палеонтологии НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Лена Григорьева сообщила, что на февраль 2023 года намечено вскрытие туши древнего медведя. В ходе него ученые проведут патоморфологические исследования, а также отберут образцы на микробиологические, вирусологические, гистологические и другие исследования.

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