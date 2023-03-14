Найдено самое раннее упоминание Одина в мире

Надпись с упоминанием главного скандинавского бога была обнаружена на золотой монете, датируемой пятым веком нашей эры.

Археологи сообщили об открытии тонкой плоской монеты из штампованного золота, датируемой пятым веком нашей эры. Такие артефакты известны под термином «брактеат» – понятие ввели в нумизматику, начиная с XVII века. По словам исследователей, на монете содержится самое раннее упоминание Одина – главного бога скандинавской мифологии.

«Впервые в истории мира здесь упоминается имя Одина. Это означает, что скандинавскую мифологию теперь можно датировать вплоть до начала пятого века», – Лисбет Имер, рунолог и эксперт по письму из Национального музея Дании.

Руническая надпись гласит: «Он человек Одина». Также на брактеате содержится имя «Яга» или «Ягаз» на ранней форме скандинавского языка. Археологи предполагают, что артефакт принадлежал вождю или королю железного века, который, возможно, считал бога своим предком.

«Я думаю, что формулировка относится к центральному мотиву, изображающему человека с лошадью, который мог быть вождем или королем, считавшим себя потомком царя богов и бога царей Одина. У нас есть и другие литературные свидетельства того, что цари любили представлять себя потомками богов», – Лисбет Имер.

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Имер и ее коллега, лингвист Кристер Васшус, потратили более года на расшифровку рунической надписи на брактеате. Монета была частью поразительного золотого клада, обнаруженного в Ютландии в Дании в 2021 году. В кладе был почти килограмм золота, и теперь находка известна как «клад Винделева» в честь близлежащего города.

В скандинавской мифологии Один был королем богов – богом смерти, мудрости, магии и рун. Хотя в скандинавском пантеоне были десятки божеств, Один был одним из трех главных богов, которым поклонялись в скандинавской религии наряду с Тором и Фреем.

Одина часто изображают одноглазым, ведь по легенде он выколол себе другой глаз, чтобы испить из источника мудрости. Он также является скандинавской формой германского бога Вотана и англосаксонского бога Водена, хотя у них обоих, кажется, все глаза были на месте.

По словам Имер, руническая надпись с упоминанием Одина оказалась более затертой, чем остальная часть брактеата. Возможно, это связано с тем, что к ней чаще прикасались, чтобы «обрести силу».

«В то время религия была более интегрирована в повседневную жизнь. Лидеры общества несли ответственность за культовую деятельность и выполнение ритуалов для поддержания хороших отношений с богами», – Лисбет Имер.

Интерпретировать крошечные руны на монете было трудно, потому что слова переходили друг в друга без пробелов, а имя Одина там написано на ранней форме норвежского языка, называемого прото-скандинавским.

Клад Винделева был захоронен в начале шестого века нашей эры под длинным домом в нескольких километрах от города Еллинг, который стал центром викингов Дании в ХХ веке. Археологи считают, что норвежцы произошли от северогерманских народов, которые мигрировали в Данию и другие скандинавские страны примерно с четвертого по первые века до нашей эры. После VIII века скандинавские мореплаватели Великобритании, Франции, Исландии и Гренландии. Некоторые викинги даже добрались до Фарерских островов и Ньюфаундленда на территории современной Канады.

Клад Винделева относится к эпохе «прото-викингов» – до того, как викинги стали широко известны. Открытие надписи уже повлияло на интерпретацию надписей на других брактеатах, более тысячи из которых были найдены в Северной Европе, и более 200 из которых тоже имеют похожие надписи.

Брактеат с упоминанием Одина Фото: Conservation Center Vejle

«Надпись с этого брактеата Одина на самом деле скопирована на одном из других брактеатов из Винделева с немного другим мотивом. Но резчик, скопировавший надпись, неправильно понял формулировку, поэтому во многих местах просто вырезал какие-то бессистемные штрихи и линии», – говорит Имер.