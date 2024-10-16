Найдены сигналы внеземных цивилизаций: об этом заявил британский учёный

Их природа отличается от любого известного космического явления.

Британский ученый Саймон Холланд, работавший над документальными фильмами для проектов NASA, объявил, что две независимые группы астрономов обнаружили свидетельства существования внеземных цивилизаций в галактике Млечный Путь. Информация была предоставлена источником в рамках проекта Breakthrough Listen, целью которого является поиск признаков инопланетного разума.

Холланд ожидает, что в ближайшие недели ученые обнародуют результаты своего исследования. Кроме того, он отмечает, что астрономы из Оксфордского университета уже накопили значительное количество данных, подтверждающих, что эти сигналы генерируются разумными существами за пределами Земли.

Холланд также выразил мнение, что китайские ученые могут стать первооткрывателями, способными предоставить доказательства существования инопланетных цивилизаций, так как они, скорее всего, уже имеют координаты источника этих необычных сигналов, обозначенного как BLC-1. Он добавил, что, независимо от источника этих сигналов, их природа уникальна и отличается от любого известного космического явления или феномена.

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Ранее философ Стивен Ферт из Хельсинского университета (Финляндия) опроверг гипотезу о том, что контакт с представителями внеземных цивилизаций обязательно будет нести угрозу для человечества. По мнению специалиста, куда более вероятен сценарий с взаимовыгодным сотрудничеством.