Найдены затерянные ассирийские военные лагеря из Еврейской Библии

Речь идёт о двух военных лагерях, которые ассирийский царь Сеннахирим использовал при осаде городов Лахиша и Иерусалима.
Военные деяния ассирийского правителя Сеннахирима в 701 году до н.э. – а именно разгром Иудеи – были подробно описаны в Еврейской Библии. По преданию, царь Ассирии со своим войском вторгся в Иудею, занял территорию царства, осадил и захватил крупнейшие города и даже столицу – Иерусалим. В итоге царю Иудеи пришлось заплатить огромную дань и признать его власть.
И хотя нам известна историческая канва, местонахождение знаменитых военных станиц царя Ассирии во время этих походов долго оставалось загадкой для историков и археологов.
Например, осада древнего библейского города Лахиша стала известна благодаря красочному барельефу, который был найден археологами в Ниневии, древней столице Ассирии (ныне территория современного Ирака). Сейчас этот культурный памятник, изображающий ассирийцев и их предполагаемый лагерь, можно встретить в Британском музее в Лондоне.
А вот детали осады Иерусалима, на которой, предположительно, остановилось наступление Сеннахирима, получится проследить знатокам второй книги Царств (также известная как Мелахим II). Там, например, упоминается, как вышел «Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч» (19:35).
«И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии».
Этот упомянутый стан – или лагерь — и стал предметом исследования Стивена Комптона, независимого ученного, специализирующегося на ближневосточной археологии.
Проведя сравнительный анализ текстовых и визуальных изображений лагерей на стенах дворца Сеннахирима со спутниковыми снимками городов, которые царь осаждал во время своего правления в 705-681 годах до н. э., Комптон предположительно нашёл их локацию.
Так, исследователь определил один из ассирийских лагерей к северу от Лахиша, подчеркнув, что на изученных им фотографиях местности была заметна область с овальной структурой и стенами, как раз напоминавшая военное пристанище.
Комптон пояснил, что лагеря ассирийского народа как раз имели овальную форму. А арабское название предполагаемого места лагеря – «Khirbet al Mudawwara» — могло в средних веках переводиться как место, где султан размещал свой шатер.
Более того, по словам Комптона, археологи ранее находили в этом месте много керамических осколков, датируемых примерно тем же временем, что и осада города Сеннахиримом. Он надеется, что после его публикации в Near Eastern Archaeology археологи изучат это место более подробно.
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Что касается иерусалимского лагеря, Комптон идентифицировал его потенциальное местоположение к северу от Храмовой горы в местечке «Jebel el Mudawwara», где в XIX веке были обнаружены остатки стен. Ранее археологи посчитали, что они могли принадлежать римскому лагерю, но Комптон с этим не согласился, подчеркнув, что найденное сооружение в прошлом имело овальную форму, как и другие ассирийские лагеря.
Сейчас исследовать это место не так-то просто – после кровопролитного сражения между израильскими и иорданскими войсками там был выстроен музей и мемориал.
Профессор ассириологии Йельского университета Экарт Фрам согласился с предполагаемой локацией Лахишского лагеря, но упомянул в разговоре, что само название местности ни о чем не говорит, так как слово «mudawwara» в арабском языке может просто обозначать «круглое место».
Он также не согласился с самой идеей существования единого иерусалимского лагеря царя. По словам Фрама, существующие сведения говорят о том, что хотя Сеннахирим действительно в какой-то момент осадил Иерусалим, он не строил лагерь и не пытался взять его штурмом, а вместо этого выстроил «укрепленные сооружения» для блокады города.
В период упомянутых осад ассирийцы контролировали быстро развивающуюся империю, которая простиралась до Средиземного моря.
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