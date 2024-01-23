Наше питание влияет на сон: вот какую взаимосвязь обнаружили ученые

Ученые напомнили, как нужно питаться, чтобы лучше спать.

Согласно новому исследованию, общий режим питания может влиять на качество сна и способствовать бессоннице.

Используя репрезентативный на национальном уровне набор данных опросов, собранных с 2011 по 2016 год, ученые обнаружили, что люди, которые не придерживались определенных диетических рекомендаций – таких как потребление достаточного количества фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов – имели более короткую продолжительность сна.

Исследования, проведенные учеными, также показывают, что более здоровое питание в целом связано с улучшением качества сна и уменьшением симптомов бессонницы. К ним относятся средиземноморская диета, богатая растительными продуктами, оливковым маслом и морепродуктами, с низким содержанием мяса и сахара.

Также ученые выяснили, что потребление жирной рыбы, молочных продуктов, киви, вишни и ягод вроде клубники с черникой тоже можно связать с улучшением сна. Одним из способов, посредством которых эти продукты могут влиять на сон, является выработка «гормона сна» мелатонина.

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Исследователи предупреждают, что насыщенные жиры, например, содержащиеся в гамбургерах, картофеле фри и обработанных пищевых продуктах, могут привести к уменьшению количества медленноволнового сна, который считается наиболее важным для ночного восстановления организма.

Алкоголь тоже ухудшает качество сна. Хотя седативное действие алкоголя на начальном этапе может облегчить засыпание, оно нарушает режим сна, сокращая продолжительность быстрого сна в первой половине ночи и приводит к большему количеству ночных пробуждений.

Еще одно предупреждение: если употребить кофеин даже за шесть часов до сна, это может затруднить засыпание, поскольку он блокирует аденозин, «молекулу усталости» – нуклеозид, вызывающий сонливость.

Ученые отмечают, что в целом, не существует никакой «волшебной еды» или напитка, которые мгновенно улучшат ваш сон. Лучше сосредоточиться на общем здоровом питании в течение всего дня.