Наше сердцебиение влияет на восприятие времени

Это происходит автоматически, но не постоянно.

Восприятие времени мозгом может колебаться, при этом некоторые моменты кажутся растягивающимися или сжимающимися относительно каждой объективной секунды, говорится в новом исследовании под руководством Адама Андерсона из Корнельского университета в штате Нью-Йорк. И это искаженное восприятие зависит не только от работы мозга, но и от темпа сердцебиения.

«Время – это основа нашего мироощущения. Наше исследование показывает, что ощущение времени от момента к моменту синхронизируется с длительностью сердцебиения и изменяется вместе с ним», – Адам Андерсон.

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Эти изменения в восприятии времени совершенно нормальны, говорят исследователи. Предыдущие исследования также изучали их происхождение, предполагая, что мысли и эмоции могут искажать наше ощущение времени, заставляя некоторые моменты казаться расширяющимися или сжимающимися.

В ходе исследования, проведенного в прошлом году, Андерсон и его коллеги обнаружили, что поездки на поездах виртуальной реальности, казалось, длятся дольше для пассажиров, когда смоделированные поезда были более переполнены. Чтобы пролить свет на этот феномен исследователи искали связи между восприятием времени и возможными телесными реакциями. Они пришли к выводу, что сердцебиение может влиять на наше восприятие внешних раздражителей.

Для участия в исследовании ученые набрали 45 студентов бакалавриата из Корнельского университета в возрасте от 18 до 21 года с нормальной остротой слуха и отсутствием сердечных заболеваний в анамнезе. Они использовали электрокардиографию (ЭКГ) для мониторинга сердечной деятельности с разрешением в миллисекунды, связав ЭКГ с компьютером, который воспроизводил короткие тоны, вызванные сердцебиением субъекта.

Каждый тон длился всего от 80 до 180 миллисекунд, и после того, как они услышали один, испытуемых попросили сообщить, длился ли он дольше или короче, чем другие тона. Данные показали, что испытуемые воспринимали тоны как более длинные, когда им предшествовало более короткое сердцебиение, и сообщали, что тоны были короче, когда тоны следовали за более длинным сердцебиением.

«Сердцебиение – это ритм, который наш мозг использует, чтобы дать нам ощущение течения времени», – Адам Андерсон.

Хотя сердце может оказывать сильное влияние на восприятие времени мозгом, это улица с двусторонним движением, отмечают исследователи. Услышав тон, испытуемые сосредоточили свое внимание на звуке, и эта ориентировочная реакция, в свою очередь, изменила частоту сердечных сокращений и перестроила их восприятие времени.

Сердце, по-видимому, помогает мозгу работать более эффективно с ограниченными ресурсами, добавляют исследователи.