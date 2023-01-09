Наскальные рисунки пещерных людей оказались календарем

Изображения относятся к эпохе позднего палеолита.

Специалисты Университетского колледжа Лондона и Даремского университета (Великобритания) изучили пещерную живопись древних людей, относящуюся к эпохе позднего палеолита (37-42 тысячи лет назад).

Как оказалось, эти изображения являются протописьменностью и представляют собой первый в истории пример использования лунного календаря. Анализ базы изображений наскальных рисунков показал, что прямые линии и точки, которые часто встречаются вместе с изображениями животных, образуют фенологический календарь.

В его основе лежит период смен фаз Луны или лунные (синодические) месяцы. Этот календарь отображает годичные сезонные изменения начиная с весны.

Ученые также установили, что символ Y — один из наиболее часто встречающихся знаков в палеолитическом нефигуративном (абстрактном) искусстве — означает «рождение».

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Фото: Phys.org

В лунном календаре тот же символ Y обозначает начало сезонов размножения разных животных, которые являются потенциальной добычей для охотников. Британские специалисты подчеркивают, что итоги их исследования позволяют прочесть первые известные образцы письменности в истории Homo sapiens.

Ранее сообщалось, что американские археологи обнаружили в одной из пещер Алабамы самое длинное из известных наскальных творений, созданных ранними коренными американцами.