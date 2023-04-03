Каких размеров достигал мегалодон – громадная древняя акула

Акулу, вымершую около 2,6 млн лет назад, исследовали в очередной раз и решили, что она была еще крупнее, чем предполагалось.

Мегалодон (Carcharocles megalodon) считается одним из крупнейших морских хищников за всю историю планеты, однако споры о его размерах ведутся уже сотню лет. Причина в том, что мегалодон был древней акулой из класса хрящевых рыб, останки которых очень плохо каменеют и практически не сохраняются. По сути, все, что могут показать исследователи — это огромные зубы зловещего хищника.

Первые гипотезы Первая попытка реконструкции челюсти мегалодона была предпринята профессором Бэшфордом Дином в 1909 году. Размеры получившейся конструкции поразили ученого, и он объявил миру, что хищник был сопоставим с парой трамвайных вагонов, достигая 30 метров в длину. Позднее оценки Дина опровергли, указав, что ученый неправильно реконструировал челюсть из-за недостаточных знаний о числе и расположении зубов рыбы.

Исследователи, начиная с 70-х годов прошлого века по начало ХХI века, использовали разные методологии, но озвучивали довольно похожие цифры. Мегалодон, по их расчетам, достигал длины от 13 до 18 метров. Однако последнее крупное исследование на эту тему, опубликованное в 2015 году, несколько уменьшило древнюю акулу — до 10 метров в среднем, и 15 метров максимум.

Размеры спинного плавника мегалодона в сравнении с человеком Фото: Oliver E. Demuth

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Предыдущие исследования, в основном, экстраполировали размер хищника на основе пропорций зубов, используя большую белую акулу (Carcharodon carcharias) в качестве ориентира. Однако в исследовании ученых из Бристоля и Суонси указывается, что большая белая акула не была ближайшим из ныне живущих родственников мегалодона.

Авторы одной из последних работ сравнивали мегалодона не только с большой белой, но и с короткоперой и длинноперыми акулами-мако (Isurus oxyrinchus и Isurus paucus), сельдевой акулой (Lamna nasus), а также с тихоокеанской акулой (Lamna ditropis).

Команда обнаружила, что детеныши всех этих видов не меняли пропорций по мере роста. Это говорит о том, что мегалодон, вероятно, тоже этого не сделал, что упрощает экстраполяцию его размера.

«Это означает, что мы могли бы просто взять кривые роста пяти современных форм и спроектировать общую форму по мере того, как они становятся все больше и больше — вплоть до длины тела 16 метров», — Джек Купер, ведущий автор исследования.

Используя эту технику, исследователи пришли к выводу, что мегалодон, достигавший 16 метров, имел голову длиной около 4,65 м, спинной плавник высотой 1,62 м и хвост длиной 3,85 м.

Исследователи также отметили, что общая форма тела животного более коренастая, чем обычно считалось.