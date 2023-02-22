Насколько сильно нас любят собаки? Проверяли ученые

Исследователи доказали то, что мы и так уже знаем.

Все мы знаем историю о Хатико, верном псе из Токио, который каждый день ждал своего хозяина на вокзале даже спустя много лет после его смерти. Рядом с железнодорожной станцией Сибуя установлена бронзовая статуя Хатико в память о его замечательной преданности – похожие памятники преданным четвероногим друзьям человека есть по всему миру. А если верить экспертам и исследованиям, собаки могут любить людей даже больше, чем еду.

После смерти своего любимого пса Ньютона Грегори Бёрнс, невролог из Университета Эмори в Джорджии и автор нескольких книг о процессах в мозгу собак, задался вопросом: что собаки на самом деле чувствуют по отношению к людям?

Он обучил свою собаку Кэлли и других собак не бояться шума внутри аппарата МРТ и спокойно лежать там, а потом проанализировал активность их мозга. Он дал собакам понюхать разные запахи других людей и собак, знакомых и незнакомых. В это время у всех 12 собак, которые участвовали в эксперименте, загоралась обонятельная область мозга. Но только «знакомые» запахи зажигали на изображении ещё и хвостатое ядро мозга – область, связанную с психическими процессами более высокого уровня, такими как эмоции, мотивация, вознаграждение и романтические чувства.

В дополнительном исследовании, опубликованном в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, Бёрнс изучил мозговую деятельность еще 15 собак. И обнаружил, что 86% собак продемонстрировали аналогичный или более высокий уровень активации хвостатого ядра мозга в ответ на похвалу по сравнению с получением еды.

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В другом исследовании Клайв Винн, профессор психологии в Университете штата Аризона и директор Университета кинологов, также обнаружил, что собаки могут предпочитать своих владельцев еде, когда они остаются дома без пищи и человеческого общения более четырех часов.

Исследователи поставили эксперимент достаточно просто: в большинстве случаев хвостатые испытуемые находились в загородном доме с пристроенным гаражом. После того, как владелец собаки возвращался домой, помощник ставил миску с едой в небольшой круг в гараже на расстоянии два метра от двери, в то время как владелец стоял в кругу на таком же расстоянии от двери с другой стороны. В восьми из 10 случаев собаки выбирали сперва подойти к хозяину, а не к миске.

Такефуми Кикусуи, исследователь из Школы ветеринарной медицины Университета Адзабу в Японии, обнаружил, что собаки эмоционально реагируют при воссоединении с хозяином после долгого отсутствия, но не проявляют такой же глубокой реакции на возвращение другого человека.

Однако по словам ученых, любовь собак распространяется не только на людей.

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«Собаки рождаются с замечательной способностью формировать прочные эмоциональные связи с представителями любого вида, которых они встречают в течение первых трех месяцев жизни. Таким образом, если щенок рождается на ферме, он может испытывать к овце, корове или даже кошке такую же глубину эмоций, как и к хозяину», – Клайв Винн.

Однако МРТ и контролируемые эксперименты – это не единственный способ определить, как собака относится к своему владельцу.

«Я говорю людям посмотреть на повседневные события, например, когда вы приходите домой в конце дня. Если у вас есть собака, она будет стоять у двери и вилять хвостом. Вы можете наблюдать за этим поведением и верить тому, что ваша собака пытается вам сказать – она выражает сильные эмоции при воссоединении», – заключает Винн.