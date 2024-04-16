Как выглядит древний клещ, напившийся крови миллионы лет назад

На территории Доминиканской Республики ученые однажды обнаружили клеща, застрявшего в смоле миллионы лет назад. Его анализ позволил выделить ископаемый образец крови, которой клещ напился перед смертью.

Ученые из Университета штата Орегон однажды анализировали фрагмент янтаря из Доминиканской Республики и нашли в нем клеща, напившегося кровью.

Выделить из нее ДНК не удалось, но несколько признаков позволяют предположить, что кровь принадлежит древней обезьяне. Отверстия на спине клеща свидетельствуют о том, что кто-то подцепил его и отбросил в сторону: такое поведение характерно для приматов. А эритроциты в образцах крови крупнее, чем были бы у собак или кроликов. Отброшенный клещ, упав на каплю смолы, увяз в ней, выделив немного крови из своих отверстий на спине. Впоследствии смола стала янтарем, надежно законсервировав животное возрастом от 15 до 45 млн лет.

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При этом кровь оказалась первым ископаемым образцом, содержащим паразитов: обезьяна, укушенная клещом, была заражена бабезиями (Babesia microti). Этот внутриклеточный паразит, существующий и в наши дни, переносится клещами. Он поражает эритроциты, что может привести к тяжелым формам лихорадки с вероятностью летального исхода до 80%. Найденные клетки крови и паразиты в них превосходно сохранились, и это поможет изучить эволюцию болезней, от которых животные страдают до сих пор.